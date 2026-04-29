Infobip prvi put u plusu: Ostvarena neto dobit i korak prema burzi

Prošle je godine prvi hrvatski jednorog nakon 20 godina postojanja napokon 'ušao u plus' i tako ispunio jedan od uvjeta za najavljivani IPO

S premašenih dvije milijarde dolara prihoda prošle godine, više od tri tisuće zaposlenih na šest kontinenata i pozicijom jedne od najvrjednijih kompanija u regiji, prvi hrvatski jednorog Infobip danas, okruglih dvadeset godina nakon osnutka, stoji pred možda najvažnijim poglavljem u svojoj povijesti.

Naime, kompanija je u 2025. godini prvi put u svojoj povijesti ostvarila neto dobit, što je ključan dokaz profitabilnosti i održivosti poslovanja. Nužan je to korak i za dugoočekivani izlazak na burzu, čije pripreme traju već godinama, a tvrtka je trenutačno i usred strateškog zaokreta prema umjetnoj inteligenciji.