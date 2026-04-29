Fidelity Digital Assets: bitcoin predvodi stabilizaciju kripto tržišta

Unatoč niskim cijenama na početku drugog tromjesečja, izvješće navodi poboljšanje metrika i aktivnosti na blockchainu

Tržište digitalne imovine ušlo je u drugi kvartal u konsolidacijskom načinu rada, ali prema Fidelity Digital Assets temeljni podaci ukazuju na rane znakove stabilizacije ispod površine.

U svom izvješću o signalima za drugi kvartal 2026. objavljenom u ponedjeljak, ogranak tvrtke za trgovanje kriptovalutama istaknuo je poboljšanje uvjeta u nizu ključnih metrika, uključujući nerealiziranu profitabilnost, zamah i korištenje blockchaina.

Umjesto da se usredotočuje isključivo na cijene, izvješće je oblikovano kroz širu prizmu rizika, pozicioniranja i dinamike ciklusa bitcoina.

Bitcoin, najveća kriptovaluta, i dalje služi kao primarni izvor otpornosti tržišta, s neostvarenim razinama profita i pokazateljima dominacije koji ukazuju na to da kapital ostaje koncentriran u najetabliranijoj i najlikvidnijoj imovini tijekom faze konsolidacije.

- Dominacija bitcoina nastavlja postupno rasti nakon pada tijekom druge polovice 2025. - napisali su analitičari predvođeni Danielom Grayom.