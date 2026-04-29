Betula obveznicama financira razvoj preciznog otpuštanja lijekova

Ulagačima nudi osam posto prinosa, a cilj je prikupiti dva milijuna eura za razvoj i licenciranje patentirane tehnologije

Tvrtka BETULA projekt pokrenula je izdavanje korporativnih obveznica s ciljem prikupljanja dva milijuna eura za dovršetak razvoja i komercijalizaciju vlastite patentno zaštićene tehnologije. Obveznice nose fiksnu kamatnu stopu od osam posto godišnje, s rokom dospijeća od tri godine, a minimalni iznos ulaganja iznosi tisuću eura.

BETULA razvija naprednu, patentno zaštićenu tehnologiju s potencijalom globalne primjene u farmaceutskoj industriji. Riječ je o inovativnoj tehnologiji koja omogućava kontrolirano i za mjesto specifično otpuštanje lijeka u organizmu, čime se postiže kontrolirana koncentracija lijeka u krvi, veća učinkovitost terapije i bolji klinički ishodi, što je jako važno za liječenju kroničnih bolesti.

Projekt se razvija više od 15 godina, a temelji se na inovativnoj patentno zaštićenoj tehnologiji kojom se izrađuje nova formulacija lijeka (kompleks lijeka i iono-izmjenjivačke smole (DRC) oblaže se različitim ovojnicama), a što omogućava kontrolirano otpuštanje lijeka tijekom vremena u točno određenom dijelu probavnog sustava (ovisno o pH probavnog sustava). Tehnologija je već zaštićena patentima na ključnim svjetskim tržištima, uključujući SAD, Kinu, Japan, Indiju i Europsku uniju.

Primjenjivost na šrioki spektar lijekova

Obveznice se izdaju s ciljem prikupljanja sredstava za završne faze razvoja projekta - od finalizacije formulacije i proizvodnje u GMP uvjetima, do provedbe pilot studija i komercijalizacije tehnologije kroz licenciranje velikim farmaceutskim kompanijama.

Glavni cilj projekta je komercijalizacija putem ustupanja licence velikoj farmaceutskoj industriji, čime bi se omogućila brza komercijalizacija jer velika farmaceutska industrija ima sve potrebne resurse. Posebnost projekta je u tome što se ne radi o jednom proizvodu, već o platformi primjenjivoj na širi spektar lijekova, poput antiparkinsonika, antipsihotika i antiepileptika, što otvara mogućnost šire primjene i potencijalne skalabilnosti.

Uz farmaceutski segment, društvo razvija i poslovanje u području nekretnina i građevinskih projekata, čime gradi dodatnu stabilnost poslovanja. Od osnutka 2022. godine bilježi snažan rast - prihodi su u 2025. godini porasli za 121%, uz značajno povećanje investicijskih aktivnosti i projekata u tijeku.

Povrat ulaganja primarno se planira ostvarivati iz prihoda od komercijalizacije tehnologije, odnosno licenciranja farmaceutskoj industriji. Dodatnu sigurnost ulaganja predstavlja činjenica da, u slučaju odgode ili neostvarenja komercijalizacije u planiranom roku, izdavatelj raspolaže prihodima iz segmenta nekretnina koji služe kao sekundarni izvor za isplatu obveza prema ulagateljima.