Luka Mijatović: Kako Farseer gradi globalni fintech iz Zagreba

Suosnivač Farseera za Fintech Talks otkriva kako skalirati fintech startup i izbjeći ključne greške u financijskom planiranju

U novoj epizodi serijala Fintech Talks, koji nastaje u suradnji s kompanijom Monri Payments, novinarka Sandra Babić razgovara s Lukom Mijatovićem, suosnivačem i CTO-om Farseera, jedne od najbrže rastućih domaćih tehnoloških tvrtki specijaliziranih za financijsko planiranje i analitiku velikih sustava.

Farseer već godinama bilježi dvoznamenkasti rast, a nedavno su napravili i značajan iskorak zatvorivši Series A investicijsku rundu vrijednu 7,2 milijuna dolara. No, iza brojki stoji kompleksnija priča o razvoju proizvoda, povjerenju klijenata i izazovima skaliranja iz lokalnog okruženja prema globalnom tržištu.

U razgovoru, Mijatović bez zadrške otvara ključna pitanja industrije: zašto čak 80 posto kompanija i dalje koristi Excel i zašto to više nije samo zastarjela praksa nego ozbiljan poslovni rizik. Govori i o najskupljim greškama koje kompanije rade u financijskom planiranju, često nesvjesno, te objašnjava kako izgleda kada vam klijenti povjere najosjetljivije financijske procese.

Epizoda donosi i pogled na poduzetnički put, otkriva je li zapravo teže razviti kvalitetan proizvod ili skalirati tvrtku, što se konkretno mijenja nakon ulaska investitora te kolika je 'cijena' građenja globalne firme iz Zagreba umjesto iz Londona ili New Yorka.

Poseban naglasak stavljen je na aktualne trendove u fintechu, gdje su danas najveće prilike za ulaganja, kako umjetna inteligencija transformira financijske timove te što osnivači startupova trebaju znati ako danas kreću od nule.

