Ing-Gradu kvartalni prihod rastao 37,5 posto, a neto dobit 17,6 posto

Građevinska tvrtka Ing-Grad je u prvom kvartalu 2026. godine ostvarila 56,9 milijuna eura poslovnih prihoda, uz rast od 37,5 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok joj je neto dobit iznosila 8,25 milijuna eura, što je 17,6 posto više nego lani, pokazuje u srijedu objavljeno financijsko izvješće.

Poslovni rashodi iznosili su 46,9 milijuna eura i u odnosu na prošlu godinu bilježe rast od 43 posto. Navodi se kako je ubrzani rast troškova u odnosu na prihode posljedica faze u kojoj se nalaze aktivna gradilišta tj. intenzivnog izvođenja radova koje prethodi završetku određenih projekata.

Troškovi kooperanata iznose 38,6 milijuna eura, što je gotovo 50 posto više u odnosu na usporedivo razdoblje prošle godine, ističe Uprava Ing-Grada. Izvještajna EBITDA za prvi kvartal 2026. godine ostvarena je u iznosu od 10,6 milijuna eura, što je za 1,6 milijuna eura odnosno 17,3 posto više od prošlogodišnje.

Na dan 31. ožujka 2026. godine aktiva Društva iznosila je 160,6 milijuna eura pri čemu je kapital iznosio 93,9 milijuna eura, a stanje novca i visoko-likvidnih sredstava bilo je na razini 77,6 milijuna eura. Neto stanje novca iznosilo je 73,3 milijuna eura dok je obrtni kapital na kraju izvještajnog razdoblja iznosio 39,1 milijun eura.

Predsjednik Uprave Ing-Grada Branislav Brizar ističe da je u prvom ovogodišnjem kvartalu kompanija ostvarila iznimne poslovne rezultate, koji prema svim ključnim pokazateljima znatno nadmašuju rezultate istog razdoblja prethodne godine.

- U prvom tromjesečju 2026. aktivno smo nastavili realizaciju ključnih projekata iz svih poslovnih segmenata. Projekti koje su naši naručitelji sufinancirali sredstvima iz programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) ulaze u završnu fazu, a s druge strane otvaramo novo poglavlje u realizaciji projekata poput obnove Pravnog fakulteta, Kina Europe i izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu. Paralelno intenzivno radimo na novim komercijalnim prilikama za koje vjerujemo kako će se realizirati u narednom razdoblju – naglasio je Brizar.

Naveo je da je globalno okruženje u prvom kvartalu 2026. obilježeno s izrazitom volatilnošću kao posljedicom geopolitičkih napetosti, a što je dovelo do naglog rasta cijene nafte i goriva kao i do značajnih poremećaja u globalnim lancima opskrbe.

Međutim, dodao je, društvo je u mogućnosti većim dijelom izolirati svoje poslovanje od negativnih tržišnih utjecaja.

Inače, prema danas objavljenim revidiranim podacima, Ing-Grad je u 2025. ostvario ukupne prihode od 165,5 milijuna eura, što predstavlja rast od 34 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je neto dobit iznosila 21,7 milijuna eura, uz godišnji rast od 44 posto na usporedivoj osnovi.