Koje je izmjene u tri važna porezna zakona donijela fiskalizacija 2.0?

S ovim uvođenjem e-računa i sveobuhvatne fiskalizacije prilagođeni su i razni odgovarajući porezni propisi

Piše: Domagoj Bakran, ovlašteni revizor i porezni savjetnik Kreston Croatia Tax Advisory

U prosincu 2025. prihvaćene su izmjene i dopune poreznih propisa, od kojih su najveće izmjene u Općem poreznom zakonu, Zakonu o PDV-u te Zakonu o porezu na dobit. Tako Opći porezni zakon uređuje opća pitanja u području poreza i javnih davanja i čini zajedničku osnovicu za sve posebne zakone toga područja. Upravo se Zakonom o fiskalizaciji utjecalo na opća pravila i postupke oporezivanja te je zbog toga Zakon mijenjan.

Budući da je Zakonom o fiskalizaciji uveden sustav e-izvještavanja, nestala je potreba za sastavljanjem i podnošenjem obrasca OPZ-STAT-1 te je ukinut. Dakle, poduzetnici više neće izvještavati o nenaplaćenim, već o naplaćenim računima.

