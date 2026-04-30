Isključite se na vrijeme, digitalni detoks spašava mozak i tijelo

Aktivacija zadane mreže neurona tijekom odmora potiče slobodne asocijacije, što je ključno za kreativnost i fizički oporavak organizma

U eri hiperpovezanosti, skrolanja, bindžanja i općenite zaluđenosti ekranima – u kojoj granica između privatnog i poslovnog, onlinea i offlinea gubi smisao i postaje gotovo nevidljiva – kao da ne možemo zamisliti dan bez pametnih telefona. Već dulje to nisu samo uređaji za komunikaciju.

Od društvenih mreža preko mobilnog bankarstva i Apple Paya ili Google Paya do zdravstvenih i drugih oblika dokumenata, postali su eksterni organi našeg organizma, izvori dopamina, ali i neprekidnog stresa. Kako pokazuju podaci istraživačke tvrtke DataReportal, prosječni korisnik interneta provede više od šest i pol sati na dan na njemu, a menadžeri, prema studiji RescueTimea, provjeravaju komunikacijske platforme poput e-pošte, Discorda, Teamsa, pa čak i LinkedIna, svakih šest minuta.