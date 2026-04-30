Protostar Labs u projektu prve regionalne satelitske konstelacije

Inicijativa koju je pokrenuo poljski Creotech Instruments temelji se na ideji da svemirski sektor postane dio obrane i upravljanja krizama

U sklopu Poslovnog foruma Inicijative triju mora koji se održao u Dubrovniku, predstavnici tvrtki svemirskog sektora iz Hrvatske, Poljske, Grčke, Češke, Slovenije i Slovačke potpisali su pismo namjere o uspostavi Three Seas Hybrid Constellation, prve zajedničke regionalne hibridne konstelacije satelita za promatranje Zemlje. Projekt predviđa uspostavu regionalnog sustava za razmjenu satelitskih podataka u Srednjoj i Istočnoj Europi.

Inicijativa je usmjerena na jačanje kapaciteta za promatranje Zemlje kroz dijeljenje satelitskih resursa i razvoj zemaljske infrastrukture. Projekt je dio izgradnje regionalnih sposobnosti za prikupljanje i korištenje satelitskih podataka, važnih za sigurnost, gospodarstvo i upravljanje krizama.

Potpisivanju su nazočili Ivan Anušić, potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane, Harry Theoharis, zamjenik ministra vanjskih poslova Grčke, Marcin Przydacz, državni tajnik i predstojnik Ureda za međunarodnu politiku u Uredu predsjednika Republike Poljske, te Rastislav Chovanec, državni tajnik Slovačke Republike.

Hrvatsku u konzorciju predstavlja osječki Protostar Labs koji razvija hardverske i softverske sustave za satelite s naglaskom na obradu podataka u orbiti. Inicijatorima projekta preporučila ih je Europska svemirska agencija.

– Ova inicijativa predstavlja korak prema jačanju suradnje svemirskog sektora u regiji. Sve države imaju potrebu za satelitskim podacima, ali pojedinačni kapaciteti su ograničeni. Kroz povezivanje i razmjenu podataka gradimo sustav koji može povećati dostupnost informacija za sigurnost, upravljanje krizama i razvoj novih tehnologija. Za nas je ovo prilika za doprinos razvoju regionalnog svemirskog ekosustava. Drago nam je da je Europska svemirska agencija prepoznala našu ekspertizu – izjavio je Filip Novoselnik, osnivač i direktor Protostar Labsa.

Inicijativa, koju je pokrenuo poljski Creotech Instruments, temelji se na ideji da svemirski sektor postane dio sustava obrane, inovacija i upravljanja krizama u Srednjoj i Istočnoj Europi. Projekt predviđa udruživanje snaga 12 država, što bi svakoj zemlji osiguralo više podataka nego što bi imala samostalno.

Projekt predviđa dvije faze: povezivanje nacionalnih resursa u sustav razmjene podataka te razvoj interoperabilnosti zemaljskih postaja. Takav pristup stvara sustav koji može pružiti međusobnu podršku u slučaju kvarova ili ugroza na nacionalnim razinama.

Inicijator projekta, poljska tvrtka Creotech Instruments, specijalizirana je za satelitske platforme i elektroniku. Proizveli su četiri lansirana poljska satelita i sudjelovali u 14 svemirskih misija.

– Inicijativa pokazuje da zajednički resursi mogu donijeti ekonomiju obujma koja bi bila nedostižna za pojedine zemlje. Njezina otvorena priroda stvara prostor za uključivanje dodatnih tvrtki i zemalja u sljedećim fazama razvoja projekta – izjavio je Grzegorz Brona, predsjednik Uprave tvrtke Creotech Instruments.