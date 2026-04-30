Članica Svjetske banke uložila bi do 20 milijuna eura u Provectusov fond

Međunarodna financijska korporacija (IFC) razmatra investiciju u Provectus Fund II čime bi podržala dugoročni kapital za rast tvrtki u regiji

International Finance Corporation (IFC), članica Grupacije Svjetske banke, objavila je jučer da razmatra ulaganje do 20 milijuna eura u fond Provectus Capital Partners SEE Fund II SCSp, drugi fond privatnog kapitala kojim upravlja Provectus Capital Partners. Kako stoji u priopćenju, predloženo ulaganje IFC-a podržalo bi postojanje dugoročnog kapitala za rast poduzeća u regiji, gdje je tržište privatnog kapitala i dalje relativno nerazvijeno unatoč pristupu financijskim tržištima Europske unije.

Također se očekuje da će ulaganje potaknuti integraciju okolišnih, društvenih i upravljačkih (ESG) standarda ne samo unutar investicijskog procesa fonda, već i među portfeljnim društvima i sektorima u koje fond ulaže, čime se doprinosi širem razvoju tržišta u skladu s okvirom održivosti IFC-a.

U listopadu prošle godine Provectus je objavio da je drugi fond u prvom zatvaranju prikupio 162,5 milijuna eura, dok se konačno zatvaranje očekuje do kraja 2026., uz ciljanu veličinu fonda veću od 200 milijuna eura.

Provectus SEE Fund II usmjerit će svoja ulaganja u mala i srednja poduzeća u sektorima zdravstva, tehnologije, poslovnih usluga i potrošačkog sektora u Hrvatskoj, Sloveniji, Rumunjskoj i Bugarskoj, uz mogućnost ulaganja u druge zemlje jugoistočne Europe.

Provectus ostaje usmjeren na izgradnju regionalnih lidera kroz buy-and-build strategiju i blisku suradnju s osnivačima i menaždmentom kompanija u koje investira.

Provectus Capital Partners je private equity društvo usmjereno na ulaganja u jugoistočnoj Europi. Kroz svoj prvi fond uložio je više od 150 milijuna eura u Hrvatskoj i Sloveniji, podržavši kompanije poput Arsano Medical Group, Adria Dental Group, Vetti Group i Keindl Sport u sektorima zdravstva, dentalne medicine, veterine i sportske maloprodaje.