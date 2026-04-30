ZG Holdingu pali prihodi, ali je dobit skočila za 23 posto

Prošle godine ostvareni su ukupni prihodi od 779,62 milijuna eura ili devet posto manje, ponajprije zbog manjih subvencija države za plin

Unatoč smanjenju ukupnih prihoda, Zagrebački holding ostvario je lani rast neto dobiti za gotovo četvrtinu, stoji u konsolidiranom financijskom izvješću za 2025. objavljenom na stranicama Zagrebačke burze. U izvješću se navodi kako je Grupa Zagrebački holding u 2025. godini ostvarila dobit od 21,73 milijuna eura što je 23 posto više.

K tome, ostvarena je operativna dobit (EBIT) u iznosu od 41,88 milijuna eura i pozitivna EBITDA u iznosu od 104,98 milijuna eura. EBIT je u usporedbi s prošlom godinom manji za 16 posto, a EBITDA za jedan posto. Iz financijskih aktivnosti ostvaren je gubitak u iznosu od 22,24 milijuna eura.

Utjecaj manjih subvencija

Prošle godine ZG Holding ostvario je ukupne prihode od 779,62 milijuna eura što predstavlja smanjenje od 78 milijuna eura ili devet posto u odnosu na prethodnu godinu. Najveći značaj za smanjenje prihoda imala je stavka 'ostalih poslovnih prihoda' u iznosu od 91,79 milijuna eura ili 36 posto manje. Smanjenje u ovoj stavci najvećim se dijelom odnosi na manje prihode od subvencija države za nadoknadu razlike u cijeni plina i manje prihode od nerealiziranih dobitaka iz promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine.

Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od 607,87 milijuna eura što je povećanje od tri posto u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajnije povećanje prihoda od prodaje zabilježeno je u segmentima vodoopskrbe i odvodnje u iznosu od 14,96 milijuna eura radi većih prihoda od pročišćavanja otpadnih voda preuzimanjem CUPOVZ od 4. kolovoza 2024., većih količina isporučene vode i odvodnje te izgradnje većeg broja novih priključaka.

Nadalje, održavanja zelenih površina donijelo je prihode od 9,6 milijuna eura uvođenjem novih usluga i povećanjem prihoda od krajobraznog uređenja te usklađenjem cijena usluga s promjenjivim ulaznim troškovima kroz proces javne nabave. Održavanje čistoće i odvoza otpada rezultiralo je prihodima od devet milijuna eura radi većeg obujma radova na održavanju javno prometnih površina kao rezultat nabave čistilica i cisterni te zapošljavanja operativnih radnika krajem 2024. godine.

Također, ostvareni su veći prihodi od poslovnih korisnika prodaje lijekova u iznosu od 9,1 milijun eura radi veće potražnje za lijekovima na recept, bez recepta i ostalim galenskim proizvodima. Prihodi od parkiranja iznosili su 3,65 milijuna eura zbog većih prihoda od prodaje parkirališnih karata uz smanjenje prodaje povlaštenih karata.

Održavanje i upravljanje javnih cesta bilježi prihode tri milijuna eura radi većih prihoda iz Proračuna Grada uslijed više izvedenih radova na redovitom održavanju prometnica i na održavanju javnih prometnih površina u gradskim četvrtima te s obzirom na usklađenje cijena s ulaznim parametrima kroz proces javne nabave.

Smanjenje prihoda od prodaje bilježi segment prodaja i distribucija plina u iznosu od 39,6 milijuna eura uslijed manjih količina distribuiranog plina promjenom opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge od 1. listopada 2024.

Skočio trošak osoblja

Rashodi od 729,27 milijuna eura lani su smanjeni za 68,2 milijuna eura, odnosno devet posto u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi poslovnih rashoda najznačajnije povećanje bilježe troškovi osoblja u iznosu od 33,8 milijuna eura. Na to je utjecalo povećanje osnovice za obračun plaće i materijalnih prava iz kolektivnih ugovora ZGH i ovisnih društava, kao i rast prosječnog broja zaposlenih radnika za pet posto uslijed zapošljavanja većeg broja operativnih radnika u podružnici Čistoća, društvu VIO i prelazak zaposlenika iz pripojenih društava (Vode Jastrebarsko d.o.o., Vodovod Klinča Sela d.o.o, Odvodnja Samobor d.o.o. i Vode Žumberak d.o.o.) društvu VIO.

- U okviru poslovanja društva VIO tijekom 2025. godine zabilježeni su izraženiji troškovni pritisci, ponajprije zbog povećanih troškova sirovina i materijala uslijed većih količina crpljene vode, rasta troškova izgradnje vodovodnih i kanalizacijskih priključaka, kooperantskih usluga i usluga tekućeg održavanja, kao i dodatnih troškova vezanih uz djelatnost pročišćavanja otpadnih voda, što je imalo nepovoljan utjecaj na financijski rezultat društva, u okolnostima u kojima tijekom 2025. godine nije bilo izmjene strukture cijena vodnih usluga – stoji u izvješću.

Najznačajnije smanjenje u strukturi poslovnih rashoda bilježe materijalni troškovi i usluge u iznosu od 113,83 milijuna eura, ponajprije zbog smanjenja troškova prodane robe što je rezultat manje isporučenih količina plina.

Krajem prošle godine ukupna neto imovina ZG Holdinga iznosila je 721,75 milijuna eura te veća za 28,88 milijuna eura. Neto dug na 31. prosinca 2025. godine iznosi 423,76 milijuna eura te je u odnosu godinu ranije manji za 51,62 milijuna eura radi redovne otplate glavnice kredita i povećanja stanja novca.

Ostale dugoročne i kratkoročne obveze su veće za 57,42 milijuna eura uslijed odgođenog priznavanja prihoda koji se odnosi na imovinu koju je tijekom izvještajnog razdoblja preuzelo društvo VIO pripajanjem društva Odvodnja Samobor d.o.o.