Čelnu poziciju DHL Expressa u Hrvatskoj preuzeo Denis Novak

Nakon odlaske dugogodišnje direktorice Srebrenke Saks, na čelo DHL u Hrvatskoj dolazi menadžer s 18 godina iskustva unutar sustava

Nakon što je Srebrenka Saks, dugogodišnja direktorica DHL Internationala (DHL Express Hrvatska) nedavno otišla u mirovinu, novim direktorom tvrtke imenovan je Denis Novak. Na ovu ključnu poziciju DHL-a u Hrvatskoj dolazi s bogatim međunarodnim iskustvom i jasnom ambicijom: dodatno osnažiti lidersku poziciju DHL-a na hrvatskom tržištu kroz inovativna logistička rješenja i besprijekornu kvalitetu usluge.

Veliko međunarodno iskustvo

Karijera Denisa Novaka unutar DHL-a traje već 18 godina, a započela je 2008. godine u Sloveniji. Njegov profesionalni put karakterizira brz uspon temeljen na rezultatima, od voditelja prodaje do komercijalnog direktora DHL Expressa Slovenija. U tom je razdoblju bio jedan od ključnih ljudi u ostvarivanju rasta prometa i transformacije komercijalnog sektora, postavljajući visoke standarde u industriji.

Iskustvo je dodatno usavršio na regionalnoj razini. Od 2020. godine, iz sjedišta u Pragu, obnašao je dužnost regionalnog direktora razvoja prodaje i poslovanja za DHL Express Centralnu Europu. Pod njegovim vodstvom, regija je kontinuirano ostvarivala dvoznamenkasti rast, a posebno se istaknuo uspješnim vođenjem SME segmenta te implementacijom strateškog DDI projekta (Road Express), koji je značajno unaprijedio efikasnost cestovnog transporta u ovom dijelu Europe.

Osim operativne izvrsnosti, Novak u središte svog upravljanja postavlja ljude. Kao mentor unutar DHL mreže za Centralnu Europu, godinama je posvećen razvoju talenata, vjerujući da su motivirani zaposlenici jedini pravi pokretač dugoročne konkurentske prednosti.

- Vrijednosti DHL-a, poput naše specifične 'Can Do' kulture i fokusa na korisnika, nisu samo dio korporativnih smjernica, već način na koji radimo svaki dan. Moj cilj u Hrvatskoj je graditi organizaciju koja potiče inovacije i odgovornost, stvarajući radno okruženje u kojem naši stručnjaci mogu rasti zajedno s našim korisnicima - ističe Novak.

Vizija za hrvatsko tržište

Na novoj funkciji Novak će se fokusirati na prilagodbu globalnih logističkih trendova potrebama domaćih kompanija, s posebnim naglaskom na podršku izvoznicima i malom i srednjem poduzetništvu. Uz optimizaciju procesa i daljnja ulaganja u infrastrukturu, njegov mandat u Hrvatskoj bit će obilježen težnjom prema održivom poslovanju i učvršćivanju DHL-a kao najpouzdanijeg partnera u međunarodnoj ekspresnoj dostavi.