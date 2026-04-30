Valamar: rast prihoda i nova ulaganja u 2026. godini

Valamar je u prvom tromjesečju 2026. otvorio Pical Resort i ostvario rast prihoda uz jačanje premium turističke ponude

Valamar je u prvom tromjesečju 2026. otvorio Pical Resort kategorije pet zvjezdica, investiciju vrijednu više od 200 milijuna eura i najveći pojedinačni turistički projekt u Hrvatskoj. Pical predstavlja ključno dostignuće Valamara u provedbi strategije razvoja i jača transformaciju portfelja prema premium i cjelogodišnjem turizmu.

U veljači 2026. otvoren je i Jadran Heritage Hotel kategorije pet zvjezdica u Poreču, boutique hotel s 12 dizajnerskih soba i restoranom JAZ by Ana Roš, čime su zaokružena ulaganja u pozicioniranje Poreča kao vrhunske gastro destinacije.

Prihodi u prvom tromjesečju porasli su za 13,8 posto u odnosu na isto razdoblje 2025. godine te su dosegnuli 19,9 milijuna eura, uz snažan doprinos zimske sezone u Austriji, ranijeg otvaranja dijela portfelja i novootvorenog hotela Pical. Valamar bilježi stabilan booking za sezonu unatoč neizvjesnostima u okruženju.

Prema odluci Glavne skupštine, Valamar će 7. svibnja 2026. isplatiti dividendu od 0,27 eura po dionici, čime dividendni prinos dioničarima Valamara za 2025. godinu iznosi 4,2 posto.

Već devetu godinu zaredom Valamar je proglašen najpoželjnijim poslodavcem u turizmu i ugostiteljstvu u Hrvatskoj te nastavlja ulagati u zaposlenike. U području održivosti Valamar je učvrstio poziciju lidera u održivom turizmu nagradom International Sustainability Award 2026, a nositelj je i zlatne EcoVadis medalje, čime se svrstao među pet posto najbolje ocijenjenih kompanija u svijetu prema globalnim pokazateljima održivosti.