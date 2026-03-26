Nova domaća obveznica nudi 6,5 posto godišnje, iza nje stoji farmaceutska kompanija

26. ožujka 2026.
PGF Pharma International tim

PGF Pharma International otvorio je upis obveznica na rok od dvije godine, ciljani iznos je milijun eura, a kamata se isplaćuje polugodišnje.

Na domaćem tržištu pojavilo se novo izdanje korporativnih obveznica, ovaj put iz sektora koji se rijetko spominje u ovakvom kontekstu. PGF Pharma International otvorio je upis obveznica uz fiksnu kamatu od 6,5 posto godišnje i rok od dvije godine, a ciljani iznos izdanja je milijun eura. Kamata se isplaćuje polugodišnje.

Iza izdanja stoji kompanija koja posluje u farmaceutskom sektoru i navodi da posjeduje ključne dozvole za proizvodnju, distribuciju i promet lijekova, uključujući EU-GMP, EU-GDP, MIA i HALMED dozvole. PGF ostvaruje prihode kroz laboratorijske, regulatorne i farmakovigilancijske usluge, a paralelno razvija i vlastiti portfelj proizvoda.

U praksi to znači da se prikupljeni novac ne usmjerava u pokretanje poslovanja, nego u sljedeći korak razvoja. Na stranici izdanja navodi se da će sredstva biti usmjerena na širenje EU-GMP laboratorijskih kapaciteta, lansiranje prvih lijekova pod vlastitim brendom i jačanje prisutnosti na tržištima Europske unije.

Kompanija je objavila i brojke koje otkrivaju gdje se trenutno nalazi. Za 2025. navodi približno 3,5 milijuna eura prihoda i 360.000 eura neto dobiti, uz pokrenut EU-GMP laboratorij i razvijen portfelj proizvoda. Za 2026. cilj je rast prihoda iznad 5,5 milijuna eura, a u financijskom pregledu za 2027. objavljena je projekcija od oko 15 milijuna eura prihoda i 1,5 milijuna eura neto dobiti.

Zanimljiv je i plan koji prati izdanje obveznica. PGF za iduće razdoblje navodi lansiranje prvih lijekova pod vlastitim brendom, među kojima su Enoxaparin, Rivaroxaban i Nilotinib, registraciju portfelja do 15 proizvoda te razvoj distributivne mreže u 27 zemalja Europske unije. Na istoj stranici među razlozima za ulaganje istaknuti su postojeći prihodi, vlastiti EU-GMP laboratorij i QA/QC infrastruktura, one-stop-shop model za proizvođače lijekova i fokus na nišne lijekove s višom dodanom vrijednošću.

Izdanje je strukturirano kao obveznica s unaprijed definiranim rokom dospijeća i fiksnim kuponom, uz jasno komuniciranu namjenu sredstava i poslovanju izdavatelja. Takav pristup investitorima omogućuje procjenu ulaganja i doprinosi razvoju kulture transparentnosti i povjerenja na domaćem tržištu kapitala.

Osnovne informacije o izdanju:

  • fiksna kamata 6,5 posto godišnje
  • rok dvije godine
  • ciljani iznos izdanja milijun eura
  • isplata kamate polugodišnje
  • minimalni ulog 1.000 eura.

Gdje pronaći uvjete, dokumentaciju i rizike

Sve informacije o izdanju, uvjetima ulaganja, obrascu za upis, dokumentu s ključnim informacijama te pregledima rizika dostupne su na službenoj stranici:

https://pgfpharma.com/obveznice-D06

Na istoj stranici PGF navodi i ključne rizike ulaganja, uključujući regulatorni, tržišni, operativni i financijski rizik, te upućuje ulagatelje da prije donošenja odluke prouče svu dostupnu dokumentaciju.

