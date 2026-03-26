Nova domaća obveznica nudi 6,5 posto godišnje, iza nje stoji farmaceutska kompanija

PGF Pharma International otvorio je upis obveznica na rok od dvije godine, ciljani iznos je milijun eura, a kamata se isplaćuje polugodišnje.

Na domaćem tržištu pojavilo se novo izdanje korporativnih obveznica, ovaj put iz sektora koji se rijetko spominje u ovakvom kontekstu. PGF Pharma International otvorio je upis obveznica uz fiksnu kamatu od 6,5 posto godišnje i rok od dvije godine, a ciljani iznos izdanja je milijun eura. Kamata se isplaćuje polugodišnje.

Iza izdanja stoji kompanija koja posluje u farmaceutskom sektoru i navodi da posjeduje ključne dozvole za proizvodnju, distribuciju i promet lijekova, uključujući EU-GMP, EU-GDP, MIA i HALMED dozvole. PGF ostvaruje prihode kroz laboratorijske, regulatorne i farmakovigilancijske usluge, a paralelno razvija i vlastiti portfelj proizvoda.

U praksi to znači da se prikupljeni novac ne usmjerava u pokretanje poslovanja, nego u sljedeći korak razvoja. Na stranici izdanja navodi se da će sredstva biti usmjerena na širenje EU-GMP laboratorijskih kapaciteta, lansiranje prvih lijekova pod vlastitim brendom i jačanje prisutnosti na tržištima Europske unije.

Kompanija je objavila i brojke koje otkrivaju gdje se trenutno nalazi. Za 2025. navodi približno 3,5 milijuna eura prihoda i 360.000 eura neto dobiti, uz pokrenut EU-GMP laboratorij i razvijen portfelj proizvoda. Za 2026. cilj je rast prihoda iznad 5,5 milijuna eura, a u financijskom pregledu za 2027. objavljena je projekcija od oko 15 milijuna eura prihoda i 1,5 milijuna eura neto dobiti.

Zanimljiv je i plan koji prati izdanje obveznica. PGF za iduće razdoblje navodi lansiranje prvih lijekova pod vlastitim brendom, među kojima su Enoxaparin, Rivaroxaban i Nilotinib, registraciju portfelja do 15 proizvoda te razvoj distributivne mreže u 27 zemalja Europske unije. Na istoj stranici među razlozima za ulaganje istaknuti su postojeći prihodi, vlastiti EU-GMP laboratorij i QA/QC infrastruktura, one-stop-shop model za proizvođače lijekova i fokus na nišne lijekove s višom dodanom vrijednošću.

Izdanje je strukturirano kao obveznica s unaprijed definiranim rokom dospijeća i fiksnim kuponom, uz jasno komuniciranu namjenu sredstava i poslovanju izdavatelja. Takav pristup investitorima omogućuje procjenu ulaganja i doprinosi razvoju kulture transparentnosti i povjerenja na domaćem tržištu kapitala.

PGF laboratorij

Osnovne informacije o izdanju:

fiksna kamata 6,5 posto godišnje

rok dvije godine

ciljani iznos izdanja milijun eura

isplata kamate polugodišnje

minimalni ulog 1.000 eura.

Gdje pronaći uvjete, dokumentaciju i rizike

Sve informacije o izdanju, uvjetima ulaganja, obrascu za upis, dokumentu s ključnim informacijama te pregledima rizika dostupne su na službenoj stranici:

https://pgfpharma.com/obveznice-D06

Na istoj stranici PGF navodi i ključne rizike ulaganja, uključujući regulatorni, tržišni, operativni i financijski rizik, te upućuje ulagatelje da prije donošenja odluke prouče svu dostupnu dokumentaciju.