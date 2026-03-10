Tihi div
Brend za koji nitko ne zna, a zarađuje više od Coca-Cole i P&G-ja
10. ožujka 2026.
Dok globalni brendovi troše milijune na marketing, Costcova privatna marka tiho osvaja tržište nudeći ekskluzivnu kvalitetu po niskoj cijeni
I dok se za pozornost publike potrošački brendovi bore s pomoću milijuna dolara utrošenih u skupe reklame i ugovore s najboljim celebrityjima, postoji jedan brend koji na marketing ne troši ni cent, a ipak uprihodi više nego Coca-Cola, Nike, Starbucks ili čak Procter&Gamble.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci