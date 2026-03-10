Brend za koji nitko ne zna, a zarađuje više od Coca-Cole i P&G-ja

Dok globalni brendovi troše milijune na marketing, Costcova privatna marka tiho osvaja tržište nudeći ekskluzivnu kvalitetu po niskoj cijeni

I dok se za pozornost publike potrošački brendovi bore s pomoću milijuna dolara utrošenih u skupe reklame i ugovore s najboljim celebrityjima, postoji jedan brend koji na marketing ne troši ni cent, a ipak uprihodi više nego Coca-Cola, Nike, Starbucks ili čak Procter&Gamble.