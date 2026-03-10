Tihi div

Brend za koji nitko ne zna, a zarađuje više od Coca-Cole i P&G-ja

10. ožujka 2026.
kirkland, trgovina, costco, lanac, robna marka
Sandra Babić
Sandra Babić

Dok globalni brendovi troše milijune na marketing, Costcova privatna marka tiho osvaja tržište nudeći ekskluzivnu kvalitetu po niskoj cijeni

I dok se za pozornost publike potrošački brendovi bore s pomoću milijuna dolara utrošenih u skupe reklame i ugovore s najboljim celebrityjima, postoji jedan brend koji na marketing ne troši ni cent, a ipak uprihodi više nego Coca-Cola, Nike, Starbucks ili čak Procter&Gamble.

