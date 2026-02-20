Jeepov gambit: Novi Compass kao predvodnik tehnološke transformacije

Potpuno novi Cmpass redefinira standarde C-SUV-a novom generacijom koja je sposobnija, svestranija, udobnija i tehnološki naprednija nego ikad

Nova generacija Jeep Compassa konstruirana je i proizvedena u Europi i pokušava pomiriti naizgled nepomirljivo, sirovu mehaničku izdržljivost po kojoj je Jeep poznat i digitalnu sofisticiranost koju zahtijeva današnji C-SUV segment i to mu uspijeva. Dok se konkurencija često oslanja isključivo na kozmetiku, Compass donosi duboku promjenu arhitekture i filozofije vožnje. Pitanje koje se postavlja nije samo kako se snalazi na asfaltu ili blatu, već kako redefinira standarde učinkovitosti i tehnološke autonomije u trenutku kada se pravila mobilnosti iz temelja mijenjaju.

- Novi Compass je smjela izjava Jeepove vizije budućnosti mobilnosti. U usporedbi sa svojim prethodnikom, novi Compass označava pravu evoluciju u performansama, inovacijama i samopouzdanju vozača. S najboljim mogućnostima u klasi, povećanom udobnošću, potpuno redizajniranom električnom arhitekturom i paketom naprednih tehnologija spremnih za budućnost, redefinira kako bi se trebala osjećati moderna vožnja - izjavio je Fabio Catone, voditelj marke Jeep u Proširenoj Europi (Enlarged Europe).

Jeep Compas

Za sve terene

Dizajn novog Compassa, dugog 4,55 metara, nadilazi puku estetiku i ulazi u sferu funkcionalne uštede. Ključni senzori, kamere i radarski sustavi strateški su podignuti na višu razinu karoserije. Za vlasnika to nije samo 'terenski detalj', već konkretna zaštita od skupih oštećenja pri svakodnevnim manevrima ili off-road izletima. Uz poboljšanu aerodinamiku i robusniji prednji kraj, novi model jasno komunicira svoju dvostruku ulogu: gradskog SUV-a i radnog stroja spremnog na vuču i teže terene.

Novi Compass također ima koristi od novo podešenog ovjesa, razvijenog kako bi se postigla najbolja moguća ravnoteža između upravljivosti i udobnosti. Osigurava razmak od tla od 200 mm, omogućujući vozilu da se suoči s neravnim terenima bez ugrožavanja stabilnosti na cesti, dok je vertikalno ubrzanje smanjeno za 15 posto, a naginjanje karoserije smanjeno za 20 posto, što osigurava stabilniju vožnju. Istovremeno, kalibracija upravljača je poboljšana kako bi se osigurala preciznost i uglađenost, inteligentno se prilagođavajući različitim situacijama u vožnji. Ovaj tehnički razvoj prati poboljšana zvučna izolacija, postignuta poboljšanim materijalima poput novog stražnjeg stakla, koje je sada 11posto deblje nego prije. Zajedno, ova poboljšanja stvaraju mirnu i profinjenu atmosferu u kabini, gdje putnici mogu uživati u dugim putovanjima ili gradskim vožnjama u potpunoj udobnosti. Rezultat je vozilo koje pruža dinamičnu ravnotežu, kombinirajući agilnost s mirom tipičnim za premium SUV-ove.

Osim toga, verzija 4xe donijet će daljnji korak naprijed u performansama zahvaljujući novom stražnjem elektromotoru razvijenom isključivo za Jeep Compass, sposobnom pružiti 132 kW i do 3100 Nm na kotačima, osiguravajući izvanrednu trakciju.

Prostran i profinjen

U unutrašnjosti, kabina je redizajnirana za veću svestranost i profinjenost. Unutrašnji prostor je prostran, putnici straga uživaju u dodatnih 20 mm prostora za noge, a prtljažni prostor se proširuje na do 550 litara, što je 45 litara više nego prije. Ukupni prednji prostor za pohranu ima obujam 34 litre, nudeći više prostora za svakodnevne predmete. Arhitektura interijera daje prioritet funkcionalnosti i jednostavnosti korištenja, s intuitivnim fizičkim rotacijskim upravljačem mjenjača, gumbom elektroničke ručne kočnice i gumenim prekidačem Selec-Terrain® smještenim na dohvat ruke, što omogućuje besprijekoran rad čak i na neravnom terenu.

Jeep Compas konzla

I upravo je sustav odabira načina vožnje Selec-Terrain® jedna od ključnih značajki modela. Ovaj sustav ne mijenja samo grafiku zaslona ili boju ambijentalnog osvjetljenja; on uvodi stvarne mehaničke prilagodbe za optimizaciju performansi na svakoj površini. To poboljšava razinu kontrole i prilagodljivosti koja omogućuje veću trakciju, stabilnost i samopouzdanje u svim uvjetima vožnje.

Vozači mogu birati između pet načina vožnje: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud i Electric (potonji isključivo za e-Hybrid Plug-in verziju), a svaki je konstruiran za optimizaciju performansi i kontrole u različitim uvjetima. Svi načini rada integriraju elektronički program stabilnosti (ESP), koji besprijekorno radi s ABS-om, kontrolom proklizavanja i upravljanjem motorom kako bi se osigurala stabilnost podešavanjem isporuke snage i kočenja za maksimalnu sigurnost i preciznost. Automatski način rada, standardan u svim pogonskim sklopovima, nudi idealnu ravnotežu između performansi i udobnosti, koristeći 90% vršne snage s normalnom kalibracijom upravljanja i uravnoteženom strategijom mijenjanja brzina, uz zadržavanje pune funkcionalnosti ADAS-a Razine 2. Sportski način rada poboljšava odziv sa 100 posto vršne snage, overboostom, sportski podešenom kalibracijom upravljanja i postavkama ESP-a i mijenjanja brzina usmjerenima na performanse, a sve to uz aktivno održavanje ADAS-a Razine 2.

Jeep Compas unutra

Za skliske površine, način vožnje Snow pruža 80 posto maksimalne snage za glatkije prianjanje, kombinirajući postavke sportskog upravljanja s normalnom strategijom mijenjanja brzina i namjenskom kalibracijom ESP-a. Pri vožnji po neravnom ili šljunčanom terenu, način rada Sand/Mud maksimizira prianjanje kroz 100 posto dostupne snage s overboostom, sportskim upravljanjem i terenski specifičnim kalibracijama za ESP i mijenjanje stupnjeva prijenosa.

Digitalna transformacija unutrašnjosti temelji se na integraciji 10,25-inčne instrumentne ploče i masivnog 16-inčnog središnjeg zaslona, uz opcijski Head-Up display. Ključni zaokret je u ergonomiji: infotainment sustav sada na jednom mjestu objedinjuje sve vitalne funkcije (od klime do navigacije), dok su kontrole na upravljaču redizajnirane radi intuitivnog upravljanja ADAS sustavima razine 2, osiguravajući vozaču preciznu kontrolu nad tehnologijom bez skretanja pogleda s ceste, čak i u ekstremnim uvjetima vožnje.

Široka paleta pogonskih sklopova

Tehnološki iskorak najvidljiviji je u uvođenju autonomne vožnje 2. razine kao standarda. Ključni sustav je prediktivni adaptivni tempomat (P-ACC) koji, za razliku od standardnih rješenja, proaktivno prilagođava brzinu konfiguraciji ceste, zavojima i ograničenjima, dok sustav poluautomatske promjene trake (aktivne do 180 km/h) dodatno rasterećuje vozača na autocesti. Potpunu tranziciju prema digitalnoj vožnji zaokružuje One-Pedal Drive funkcija u električnim izvedbama, koja intuitivnošću podsjeća na revoluciju koju je nekada donio automatski mjenjač.

Jeep Compas_2

Široka paleta pogonskih sklopova nudi pragmatičan izbor: od 1.2 e-Hybrid modela sa 145 KS i impresivnih 970 km dosega, do potpuno električnog FWD modela od 213 KS s baterijom koja osigurava 500 km autonomije. Ovom generacijom Jeep ne redefinira samo udobnost, već i konkurentnost u C-SUV segmentu, spajajući naslijeđeni avanturistički identitet s imperativima moderne, održive mobilnosti.

Cijene kreću od 35.490 eura za 1,2 MHEV verziju u Altitude razini opreme, dok je za posebniju First Edition potrebno izdvojiti 38.590 eura. Summit verzija stoji 39.190 eura. Početni električni model stoji 45.490 eura u Altitude razini, odnosno 47.490 eura u First Edition verziji.