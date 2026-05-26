Što omjer bakra i zlata govori o strahu investitora i recesiji

Copper/gold ratio smatra se važnim pokazateljem globalnog rasta, apetita za rizikom i očekivanja investitora o gospodarstvu

Na financijskim tržištima postoje indikatori koje investitori prate kako bi procijenili stanje globalnog gospodarstva i raspoloženje prema riziku. Jedan od zanimljivijih, ali široj javnosti manje poznatih pokazatelja, jest omjer cijene bakra i zlata, takozvani copper/gold ratio. Taj omjer često se promatra kao svojevrsni ‘termometar’ ekonomske aktivnosti i apetita za rizikom.

Bakar i zlato imaju potpuno različite uloge u financijskom sustavu i realnom gospodarstvu. Bakar se koristi u građevini, energetici, automobilskom sektoru, elektronici i infrastrukturi. Zbog široke industrijske primjene potražnja za bakrom raste kada gospodarstvo ubrzava, odnosno kada raste proizvodnja, investicije i industrijska aktivnost.