Hrvatskoj prijeti usporavanje bez reformi i ulaganja u tehnologiju

Svjetska banka i AmCham poručuju da Hrvatska mora ubrzati ulaganja u inovacije, obrazovanje i kvalitetnija radna mjesta

Daljnji gospodarski rast Hrvatske ovisit će o povećanju produktivnosti, jačanju ulaganja u tehnologiju i inovacije te reformama koje će stvoriti predvidivije poslovno okruženje i kvalitetnija radna mjesta, glavna je poruka konferencije 'Jačanje konkurentnosti kroz privatna ulaganja' koju su danas u zagrebačkom hotelu Sheraton organizirali Američka gospodarska komora u Hrvatskoj (AmCham) i Svjetska banka.

Na skupu su se okupili predstavnici Vlade, međunarodnih financijskih institucija i vodećih kompanija, a raspravljalo se o tome kako Hrvatska može privući kvalitetnija privatna ulaganja i ubrzati gospodarski rast u uvjetima sve snažnijih globalnih promjena i pritisaka na konkurentnost europskog gospodarstva.

Izvršna direktorica AmChama Andrea Doko Jelušić upozorila je kako je Hrvatska posljednjih godina ostvarila značajan napredak, ali da za daljnji gospodarski iskorak mora stvoriti stabilnije i predvidivije poslovno okruženje.

- Ključni izazov sada je osiguravanje predvidivog i učinkovitog poslovnog okruženja koje poduzećima daje sigurnost za dugoročna ulaganja i otvaranje kvalitetnijih radnih mjesta. Za ostvarenje tog cilja potrebna su praktična i usklađena rješenja – snažnija ulaganja u prekvalifikaciju i usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada te podrazumijeva poboljšan pristup financiranju za poduzeća, osobito za mala i srednja, kao i predvidivije i jednostavnije regulatorno okruženje sa snažnijim institucijama i učinkovitijom javnom upravom - rekla je Doko Jelušić.

Dodala je i da je dodatni prioritet mobilizacija privatnog kapitala prema sektorima s visokim potencijalom rasta, uključujući industriju napredne proizvodnje i digitalne usluge, čime bi se potaknule aktivnosti veće dodane vrijednosti i otvaranje kvalitetnijih radnih mjesta diljem zemlje.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je da je Hrvatska nakon desetljeća usmjerenog na jačanje otpornosti i makroekonomske stabilnosti danas među najrazvijenijim gospodarstvima Europske unije, ali da pred državom ostaje izazov dodatnog unaprjeđenja konkurentnosti.

Tomislav Ćorić

- Nakon desetljeća usmjerenog na jačanje otpornosti i makroekonomske stabilnosti, sada je vrijeme za sljedeći korak prema najrazvijenijim gospodarstvima Europske unije. Vlada ostaje čvrsto predana unaprjeđenju hrvatske konkurentnosti uz odgovorno upravljanje javnim financijama. To je najbolji način za stvaranje čvrstih temelja pogodnih za privatnu inicijativu i investicije - izjavio je Ćorić.

Investitori očekuju rast stranih ulaganja

Jedan od središnjih dijelova konferencije bila je prezentacija partnera u konzultantskoj kući Kearney Marka Derče o prilikama i izazovima stranih izravnih ulaganja. Naglasio je da velika većina investitora očekuje povećanje razine stranih ulaganja tijekom sljedeće tri godine, unatoč globalnim geopolitičkim i gospodarskim neizvjesnostima.

Istaknuto je i kako se hrvatski investicijski krajolik postupno razvija izvan tradicionalnih sektora poput turizma i nekretnina, dok se sve više prostora otvara za ulaganja u tehnologiju, inovacije i industrije veće dodane vrijednosti.

Kako bi postala regionalni lider u konkurentnosti i privlačenju kapitala, Hrvatska bi trebala snažnije kapitalizirati svoje prednosti poput geostrateškog položaja, sigurnosti zemlje, razvijenog turizma i investicijskog kreditnog rejtinga.

Produktivnost ključna za dugoročni rast

O konkurentnosti i produktivnosti govorila je Cecile Niang iz Grupacije Svjetske banke, predstavivši analizu o produktivnosti Europe te zemalja srednje i istočne Europe. Posebno je upozorila na potrebu smanjivanja propuštenih trgovinskih prilika kroz jačanje logistike i veću trgovinsku otvorenost.

Hrvatska, istaknuto je, napreduje u oba segmenta, no prostor za dodatni iskorak i dalje postoji. Prema podacima predstavljenima na konferenciji, produktivnost Hrvatske mogla bi porasti i do 26 posto kada bi se alokacijska efikasnost približila razini razvijenih gospodarstava SAD-a i Europske unije.

panel rasprava

Na panelu 'Produktivnost, ljudi i inovacije' sudjelovali su ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Mikuš Žigman, direktorica za Hrvatsku i Sloveniju u Merck Sharp & Dohme Rina Musić, predsjednik Uprave Ericsson Nikola Tesla Siniša Krajnović te potpredsjednik Grupe za korporativne aktivnosti Atlantic Grupa Neven Vranković.

Krajnović je upozorio kako Hrvatska za dugoročnu konkurentnost mora nastaviti ulagati u znanje i napredne tehnologije, dok je Vranković istaknuo da automatizacija i nove tehnologije više nisu izbor nego nužnost.

– Pravu razliku stvaraju ljudi koji znaju prilagoditi procese, brzo kreirati inovacije i stvarati vrijednost za potrošače. Velike kompanije, uključujući Atlantic Grupu, kontinuirano ulažu u razvoj zaposlenika, inovacije i tehnologiju kako bi ostale agilne i konkurentne – poručio je Vranković.