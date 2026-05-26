Tri mjeseca od najave, ponude za preuzimanje Kraša još nema

Hanfa ne otkriva je li zahtjev podnesen u roku, a iz odgovora se naslućuje da je postupak zapeo na dopuni dokumentacije

Iako je obveza objave ponude za preuzimanje Kraša od strane Pivac Holdinga i tvrtke Kappa Star Limited nastala prije više od tri mjeseca, nakon sklapanja sporazuma o zajedničkom djelovanju tih dvaju velikih dioničara, ponuda još nije objavljena.

Podsjetimo, Pivac Holding i Kappa Star Limited, ciparska tvrtka u vlasništvu srpskog poduzetnika Nebojše Šaranovića, još su 12. veljače obavijestili Zagrebačku burzu da će objaviti zajedničku ponudu za preuzimanje preostalih dionica Kraša, a 10. veljače potpisali su Sporazum o zajedničkom djelovanju. Ta dva dioničara zajedno drže 87,39 posto svih dionica društva, dok se dodatnih 6,28 posto nalazi u Kraševu trezoru.

Zasad nije poznato u kojoj je fazi postupak pred Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga (Hanfa), kao ni je li zahtjev za odobrenje objave ponude podnesen u zakonskom roku.