ECB: Privatni krediti mogli bi izazvati nova žarišta financijskog stresa

Problemi na tržištu netradicionalnog kreditiranja mogli bi pogoditi osiguravatelje, fondove i zadužene kompanije u eurozoni

Eurozona bi se mogla suočiti s izoliranim žarištima stresa zbog previranja na tržištima kredita koje dodjeljuju 'netradicionalne' financijske tvrtke, ali ne i sa sistemskim rizikom, ocijenila je u utorak Europska središnja banka (ECB).

Pojedini dijelovi američkog tržišta kredita koje dodjeljuju financijske tvrtke izvan bankovnog sektora pokazali su u posljednje vrijeme naznake stresa, uz strahovanja zbog prekomjerne izloženosti softverskom sektoru, piše ECB u izvješću.

Nekoliko "vrlo vidljivih" slučajeva neispunjavanja financijskih obveza naglasilo je "slabe jamstvene standarde" u tom sektoru i netransparentnost koja može proširiti gubitke i na druge aktere u sektoru tradicionalnog bankarstva.

Stres na tim tržištima mogao bi predstavljati rizik za financijsku stabilnost zbog često netransparentne veze tih financijskih tvrtki s tradicionalnim bankama i upraviteljima imovinom.

Takva su tržišta u eurozoni još uvijek manja nego u SAD-u, ali su u proteklim godinama bilježila snažan rast, upozoravaju autori ECB-ova izvješća.

Čini se da su financijske institucije u eurozoni ipak tek ograničeno izravno izložene takvim kreditima pa je malo vjerojatno da bi oni sami po sebi trenutno mogli biti izvor sistemske financijske nestabilnosti.

Neki sektori mogli bi biti izloženi neizravnom stresu, upozorili su, istaknuvši manjkave pokazatelje iznosa i koncentracije izloženosti.

Nekoliko dijelova financijskog sustava eurozone izloženo je riziku i određene napetosti možda se već naziru, drže autori izvješća.

- Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi mogli bi u nepovoljnom scenariju pretrpjeti znatnije gubitke od popratne revalorizacije zbog šireg prelijevanja na kredite s visokim udjelom duga, visokoprinosne obveznice i dionice - dodao je ECB.

Iako je ukupna izloženost eurozone mala, koncentrirana je na nekoliko velikih igrača, zaključuju.

Izloženost osiguravajućih društava procijenjena je na 211 milijardi eura, a izloženost mirovinskih fondova za 52 milijarde eura, izračunali su.

ECB je također istaknuo pogoršane izglede pojedinih tvrtki koje se oslanjaju na kredite "netradicionalnih" financijskih tvrtki, napominjući da za takvim oblikom financiranja uglavnom posežu srednje tvrtke čiji dug nisu ocijenile neovisne agencije.

Često je riječ o tvrtkama koje su povremeno imale problema s vraćanjem duga, a sada bi mogle teže stradati u slučaju pada gospodarske aktivnosti, dodaju autori izvješća.

Sposobnost tvrtki u eurozoni koje se oslanjanju na kredite "netradicionalnog" sektora da servisiraju kamate iz operativnih novčanih tokova pogoršala se posljednjih godina, naglašavaju.

- Taj se trend također može primijetiti među tvrtkama koje se financiraju putem širih tržišta zajmova s ​​visokim udjelom duga i visokoprinosnih obveznica, dok nije prisutan kod tvrtki koje se oslanjaju na bankovne kredite - navodi se u izvješću ECB-a.