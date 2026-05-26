Nišni mediji jačaju povjerenje u doba umjetne inteligencije

Panelisti konferencije In Medias Press raspravljali su o budućnosti specijaliziranih medija i izazovima digitalne transformacije

U vremenu kada se mediji bore za pažnju publike, a umjetna inteligencija sve snažnije ulazi u produkciju sadržaja, specijalizirani i poslovni mediji traže nove načine kako zadržati relevantnost, povjerenje i održiv poslovni model. Upravo o tim izazovima raspravljalo se na panelu 'Biznišno' održanom u sklopu konferencije In Medias Press u organizaciji Večernjeg lista, na kojem su sudjelovali predstavnici nekoliko domaćih nišnih i poslovnih medija – Miodrag Šajatović iz Lidera, Mladen Miletić iz Poslovnog dnevnika, Maja Karnik iz magazina VERT te Goran Rihelj iz HrTurizma.

Sudionici panela složili su se da nišni mediji danas ne mogu opstati samo na dosegu i klikovima, nego prije svega na povjerenju, kvaliteti sadržaja i dobro poznavanoj publici.

Poslovna publika traži relevantnost, ne samo klikove

Glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović govorio je o tome kako poslovni mediji danas mogu privući i zadržati pažnju publike.

- Naša publika su poduzetnici, menadžeri i oni koji to žele postati. Da biste pridobili njihovu pažnju, morate ih dobro poznavati. Neka pravila vrijede i danas kao prije – čitatelji zapravo često ni ne znaju što ih zanima. Dvadeset posto uređivačke politike ne bi smjelo biti ono što je najklikanije, nego ono za što vi mislite da bi ih moglo zanimati. Ako to uspijemo, onda tu pažnju možemo i održati - rekao je Šajatović.

Dodao je kako poslovna publika i dalje zna prepoznati kvalitetan sadržaj bez obzira na platformu na kojoj se objavljuje, bilo da je riječ o portalu ili tiskanom izdanju.

AI kao nova konkurencija medijima

Velik dio rasprave odnosio se na umjetnu inteligenciju i njezin utjecaj na novinarstvo i medijsku industriju. Šajatović smatra da mediji ne smiju ignorirati AI, ali ni nekritički prihvaćati njegovu primjenu.

- Sve provjeravamo, ali nismo protiv ničega. Provjera je najbitnija, no AI će nam u nadolazećim godinama biti ozbiljna konkurencija. Imali smo konkurenciju u dnevnim listovima, pa web, a sada AI. Moramo procijeniti što umjetna inteligencija može, što ne može i u čemu je možemo pobijediti - rekao je.

Kao primjer važnosti autentičnog sadržaja naveo je i praksu Lidera da pojedine reportaže označava pečatom 'AI free članak', dok je upozorio i da mediji često nedovoljno slušaju mlađe generacije i njihove interese.

Slično razmišlja i Mladen Miletić, koji je naglasio da poslovni mediji i dalje imaju važnu ulogu unutar poslovne zajednice, ali da sadržaj nastao uz pomoć umjetne inteligencije zahtijeva dodatnu provjeru i urednički oprez.

- Poslovni mediji dio su direktorske rutine i čita nas 'vojska' ljudi po kompanijama. Pitanje je koliko smo zapravo nišni jer danas postoji puno portala fokusiranih na vrlo uska područja. Mi imamo širi opseg praćenja, ali se i dalje prije svega obraćamo poslovnoj zajednici koja je danas puno veća nego prije 20 godina - rekao je Miletić.

Nišni mediji grade zajednicu

Maja Karnik govorila je o važnosti zajednice i autentičnosti za nišne medije poput VERT-a.

- Naša publika je drukčija i niša je puno uža, pa lakše razumijemo što je zanima. Zajednica nam je iznimno važna i zato puno ulažemo u druženje s publikom i kontakte. Autentičnost se uvijek jako brzo prepozna, a nama to nije problem jer smo VERT počeli raditi upravo zato što nas te teme zanimaju i inspiriraju - rekla je Karnik.

Dodala je kako su se svjesno odlučili za print i odmak od digitalnog sadržaja, pri čemu ne koriste umjetnu inteligenciju u produkciji sadržaja.

Nije sve u kliku

Goran Rihelj iz HrTurizma istaknuo je kako njihov medij nikada nije bio fokusiran na masovni doseg, nego na stvaranje šireg konteksta i edukaciju publike.

- Atipični smo medij. Svakoj vijesti dajemo širi kontekst i slažemo mozaik kako bi čitatelj razumio procese, jer turizam veže načine i kulture života u gradovima. Medij se nikad nije bazirao na dosegu nego na ciljanoj skupini. Mi educiramo društvo i nije sve u kliku - rekao je Rihelj.

Dodao je kako društvo često od medija traži isključivo 'sezonske teme', dok je stvarna uloga nišnih medija pomoći zajednici da se razvija i bolje razumije procese koji oblikuju određeni sektor.