Salvea i Datum razvili prvog AI agenta za naručivanje u zdravstvu

Digitalizacija zdravstva – dječja Poliklinika Salvea i AI vertikalni integrator Datum zajednički su razvili i implementirali prvog AI WhatsApp agenta za naručivanje u Hrvatskoj. Njegova primarna funkcija je omogućiti pacijentima jednostavno naručivanje, otkazivanje i izmjenu termina na više od 20 jezika, 24/7.

Osim komunikacije s korisnicima putem WhatsAppa i pružanja općih informacija, agent će u budućnosti imati i dodatne funkcionalnosti s ciljem smanjenja ručnog upravljanja listama čekanja, preuzimanjem propuštenih poziva, pa sve do rezervacije prijevoza ili provjere vremenske prognoze prije dolaska u polikliniku.

Poliklinika Salvea u dvije je godine postojanja postala najbrže rastuća dječja poliklinika u regiji, prepoznata po svom snažnom fokusu na inovacije, digitalizaciju i kontinuiranu modernizaciju zdravstvene skrbi uz istovremeno visok stručan, sveobuhvatan i zaokružen holistički pristup najmlađim pacijentima. Za razliku od tradicionalnih modela, Poliklinika Salvea pristupa zdravstvu kao području koje se može i treba razvijati kroz nova rješenja, s ciljem veće dostupnosti, jednostavnosti i kvalitete usluge za pacijente.

– Iako je administracija važna u zdravstvu, često je upravo ona prepreka boljoj posvećenosti pacijentima. Kako je u medicini ljudski faktor iznimno bitan, a zdravstveno osoblje često preopterećeno, taj ljudski faktor, komunikacija i pristup pacijentu značajno se gubi u moru izmjene brzih informacija, mailova ili poziva. Administrativno opterećenje nije tipično samo za zdravstvo u Hrvatskoj već i šire. Stoga od osnutka poliklinike radimo na automatizaciji svih procesa, s velikim naglaskom na to da ne želimo izgubiti onu ljudsku notu koja nas krasi i na kojoj smo izgradili temelje poliklinike. Štoviše, želimo koristiti tehnologiju kako bi nam olakšala procese, a mi se još više posvetili pacijentima. To je u skladu i s našim holističkim načelima i promatranju djeteta u širem obiteljskom kontekstu – rekla je direktorica Poliklinike Salvea Marija Bošnjak.

U skladu s time, pacijentima je odnedavno dostupna i aplikacija Poliklinike Salvea koja nudi mogućnosti poput jednostavne rezervacije termina, telefonskih, video i online konzultacija s liječnicima te vođenja zdravstvenog dnevnika, a što dodatno olakšava praćenje zdravstvene skrbi i komunikaciju s poliklinikom.

– Kroz aplikaciju i kroz AI WhatsApp booking agenta želimo podići iskustvo pacijenata na višu razinu kroz olakšanu komunikaciju. Dok je kroz aplikaciju moguće naručiti se na pregled, obaviti konzultacije s našim liječnicima, imati uvid u zdravstvenu dokumentaciju cijele obitelji te kontinuirano pratiti zdravstvene parametre djeteta, a putem AI WhatsApp booking agenta dodatno želimo poboljšati iskustvo posjete poliklinici. Naši korisnici moći će naručiti svoj termin na 28 jezika, iz koliko zemalja otprilike dolaze naši pacijenti. AI WhatsApp booking agenta razvijat ćemo u smjeru koji će roditeljima i pacijentima olakšati kompletno iskustvo i pristup uslugama poliklinike, što je naročito važno kad kod nas dolaze prvi put. Također će olakšati pravovremeno i uvijek dostupno informiranje pacijenata o raspoloživosti pojedinih liječnika, dostupnosti usluga ili pak parkinga ispred poliklinike, koji je najbrži put do poliklinike, te kao i kod aplikacije, pacijenti će se moći naručiti online, izvan radnog vremena i trenutačno. Vrlo smo posvećeni digitalnoj transformaciji te u planu imamo i niz novih rješenja kojima dodatno želimo unaprijediti liječenje, a pacijentima pružiti još veći osjećaj dostupnosti, sigurnosti i povjerenja – istaknula je Bošnjak

S uredima u San Franciscu i Sidneyu, te sjedištem u Hrvatskoj, Datum je prva hrvatska vertikalna tehnološka tvrtka specijalizirana za stratešku primjenu i implementaciju umjetne inteligencije u poslovnom okruženju. Jedan od strateških ciljeva Datuma upravo je digitalna transformacija zdravstvenog sustava. Posljednji inovativni produkt Datuma je AI asistent nove generacije namijenjen poliklinikama i zdravstvenim ustanovama koji funkcionira kao zatvoreni, sigurni i u potpunosti kontrolirani sustav koji se integrira u postojeće radne procese. Za razliku od generičkih AI modela, Datumovi AI agenti su izravno povezani s podacima, alatima i procesima zdravstvenih ustanova, što rezultira mjerljivim poslovnim učinkom i jasnim rasterećenjem medicinskog osoblja. Rješenje, naručivanje usluga putem WhatsApp kanala, omogućuje pacijentima brz i jednostavan pregled usluga, cijena i dobivanja osnovnih informacija o mogućnostima i uslugama koje nudi Poliklinika Salvea, dok se smanjuje administrativno opterećenje na zdravstvene djelatnike Poliklinike.

– Zdravstvo prolazi ubrzanu transformaciju potaknutu razvojem tehnologija temeljenih na primjeni umjetne inteligencije. Pružanje jedinstvene i kvalitetne zdravstvene usluge bazirane na holističkom pristupu uz povećanje operativne učinkovitosti osigurat će kontinuitet zadovoljstva naših pacijenata i njihovih roditelja. Zajednički smo odlučili razviti novi sustav proizvoda i usluga koji u ovom obliku ne postoji na regionalnom tržištu – rekla je Bošnjak, direktorica Poliklinike Salvea.

– Misija Datum-a je pružiti sigurnu, kontroliranu i skalabilnu AI infrastrukturu, s naglaskom na praktičnim AI rješenjima koja brzo stvaraju vrijednost te rastu zajedno s poslovanjem klijenata. Kao jedina vertikalna AI tvrtka u Hrvatskoj i regiji, sa već primijenjenim AI rješenjima u većini industrija, ova suradnja predstavlja veliki iskorak u digitalnoj transformaciji jednog krucijalnog sustava kao što je zdravstvo. Suradnja s Poliklinikom Salvea, inovativnim predvodnikom na tržištu privatnih poliklinika, logičan je i prirodan slijed – izjavio je Marko Dagelić, suvlasnik i direktor Datuma.