Studio Size dobio prestižnu nagradu Red Dot: Best of the Best

Ovo prestižno priznanje još je jedna potvrda da ovaj domaći studio postavlja visoke globalne standarde

Domaća kreativna scena bilježi još jedan izniman međunarodni uspjeh! Interaktivni projekt i mrežna stranica za tipografski sustav Exat, iza kojega stoji zagrebački Studio Size u suradnji s dizajnerskim studijem Hot Type, osvojio je prestižnu međunarodnu nagradu Red Dot. Projekt nije samo osvojio nagradu, već je uvršten u najužu, iznimno istaknutu skupinu 'Red Dot: Best of the Best', koja se dodjeljuje isključivo vrhunskim radovima u kategoriji.

Internacionalni žiri nagrade Red Dot, jedne od najvažnijih i najutjecajnijih dizajnerskih nagrada na svijetu, prepoznao je besprijekornu fuziju lokalnog modernističkog nasljeđa, naprednog tehnološkog izvođenja i inovativnog korisničkog iskustva – i to za jedan van serijski 'font'.

Tipografsko pismo Exat nastalo je u studiju Hot Type precrtavanjem samo jednog slova 'a' i željom da se oko njega izgradi cijeli tipografski svijet. Oblikovan kao iznimno složen sustav od čak 21 stila i 1.715 znakova, namijenjen širokoj primjeni u različitim jezicima, medijima i kontekstima, osvojio je struku, a tako kompleksan autorski rad dizajnerskoj zajednici prenio je Size, koji je osmislio jedinstveni koncept predstavljanja kroz plakate, animaciju, kinetičku tipografiju kao i microsite.

Ključna inspiracija za stranicu proizašla je iz velike retrospektivne izložbe Ivana Picelja u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu.

- Šetajući izložbom, primijetio sam da radovi Ivana Picelja posjeduju specifičan ritam i dinamiku – mnogi od njih djelovali su poput pojedinačnih kadrova animacije. Iako je stvarao u statičnom mediju, njegove kompozicije imale su sloj pokreta i života. Bilo je jasno da pokret mora postati ključan i u ovoj priči - ističe Jurica Koletić, partner i art direktor u Studiju Size.

Nakon što su izbjegli klasični format prezentacije pisma s velikim količinama teksta, u Studiju Size primijenili su motion-first pristup, a kroz promišljenu paletu boja pismo Exat oživjeli na način koji je iskreno zadivio publiku.

Ovo prestižno priznanje još je jedna potvrda da ovaj domaći studio postavlja visoke globalne standarde. Kroz spajanje strategije, dizajna i tehnologije godinama pomaže brendovima i projektima stvoriti autentičan i prepoznatljiv vizualni jezik u suvremenom digitalnom okruženju. Jednako tako, godinama ih prate brojna priznanja i nagrade, a ova ih je smjestila u elitnu skupinu 'Red Dot: Best of the Best'.