RIT Croatia okuplja vodeće stručnjake na panelu o ulozi dizajna

RIT Croatia će 21. svibnja u Zagrebu organizirati panel pod nazivom 'What Is Design Now? Practice, Education, and Impact', posvećen ulozi dizajna, obrazovanja i kreativne industrije u suvremenom poslovnom okruženju.

Panel će se održati u prostorima RIT Croatia na adresi Damira Tomljanovića Gavrana 15, s početkom u 10 sati, a okupit će stručnjake iz područja dizajna, komunikacija i obrazovanja koji će raspravljati o promjenama kroz koje prolazi dizajnerska profesija pod utjecajem tehnologije, tržišnih trendova i novih komunikacijskih modela.

Među panelistima su Damjan Geber iz Brigade, stručnjak za prostorni i iskustveni dizajn, Davor Bruketa, poznat po radu u području brendinga, komunikacija i storytellinga, te Alex Lobos (RIT), koji se bavi dizajnerskim obrazovanjem i interdisciplinarnim pristupima dizajnu. Panel će moderirati Petar Branislav Jelušić.

Rasprava će se fokusirati na odnos između dizajnerske prakse i obrazovanja, uz usporedbu pristupa u Hrvatskoj i SAD-u, kao i na pitanje koliko obrazovni sustav prati potrebe tržišta rada i suvremene kreativne industrije.

Poseban naglasak bit će stavljen na očekivanja poslodavaca prema novim generacijama dizajnera, odnosno na vještine, načine razmišljanja i pristupe koji postaju ključni u industriji koja se ubrzano mijenja.

Organizatori ističu kako je cilj panela otvoriti dijalog o tome kako obrazovne institucije i industrija mogu učinkovitije surađivati u pripremi budućih profesionalaca za tržište rada koje se kontinuirano transformira.