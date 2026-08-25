CEIZ indeks ukazuje na rast BDP-a u drugom tromjesečju za 1,8 posto

Potrošnja i industrija drže ekonomiju u plusu, no pad turističkih dolazaka ruši CEIZ indeks i signalizira usporavanje poslovnog ciklusa

Kretanje CEIZ indeksa sugerira da će hrvatsko gospodarstvo u drugom ovogodišnjem kvartalu porasti za 1,8 posto u odnosu na isto razdoblje lani, procjena je Ekonomskog instituta, Zagreb (EIZ).

U lipnju 2026. CEIZ indeks ostvario je smanjenje vrijednosti od 1,24 indeksna boda u odnosu na isti mjesec 2025. godine. Istovremeno, vrijednost indeksa u odnosu na prethodni mjesec manja je za 0,15 indeksnih bodova, navodi se u objavi na internetskoj stranici EIZ-a.

Ako se promatraju komponente indeksa, manju desezoniranu vrijednost u lipnju u odnosu na svibanj iste godine zabilježila je jedna komponenta indeksa - broj dolazaka turista. Istovremeno, indeks obujma industrijske proizvodnje, prihod državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost i promet u trgovini na malo ostvarili su povećanje mjesečne desezonirane vrijednosti. Broj dolazaka turista istovremeno je i jedina komponenta indeksa koja je zabilježila smanjenje vrijednosti na godišnjoj razini, kažu iz EIZ-a.

- Opisano kretanje indeksa sugerira da ekonomska aktivnost u hrvatskom gospodarstvu u drugom tromjesečju 2026. blago usporava u odnosu na prethodno tromjesečje. Na osnovi kretanja vrijednosti indeksa možemo procijeniti da će u drugom tromjesečju 2026. hrvatsko gospodarstvo rasti za 1,8 posto u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, uz istovremeno pozitivnu tromjesečnu stopu promjene - istaknuli su EIZ-ovi analitičari.

Iz EIZ-a napominju da je mjesečna procjena stope rasta BDP-a na temelju vrijednosti CEIZ indeksa indikativna i da ju treba koristiti prvenstveno kao informaciju o tekućem stanju i smjeru kretanja poslovnog ciklusa u Republici Hrvatskoj.

Državni zavod za statistiku (DZS) prvu procjenu kretanja BDP-a za drugo tromjesečje 2026. godine objavit će u četvrtak, 27. kolovoza.

CEIZ indeks je koincidentni ekonomski indikator, odnosno mjesečni složeni indikator poslovnog ciklusa razvijen na EIZ-u, a svrha mu je pružiti pravovremenu informaciju o trenutnom stanju poslovnoga ciklusa, zbog čega se vrijednost CEIZ indeksa mijenja istovremeno s promjenama poslovnoga ciklusa.

Taj je indeks jednobrojčani pokazatelj poslovnog ciklusa koji sadrži informacije koje bi inače trebalo prikupljati analizom velikog broja različitih ekonomskih serija, a za razliku od vremenske serije tromjesečnog BDP-a, CEIZ indeks daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva pružajući na taj način preciznije informacije o promjenama koje se odvijaju tijekom kraćeg vremenskoga razdoblja.