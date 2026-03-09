Energetske zajednice na čekanju: Loši zakoni i HEP koče razvoj

Zbog loših zakona i nepripremljenosti HEP ODS-a četiri godine nakon donošenja Zakona, osnivanje energetskih zajednica i dalje tapka u mjestu

Razgovarao sam s Goranom Čačićem, višim projektnim voditeljem i predsjednikom Skupštine Zelene energetske zadruge (ZEZ), koji mi je pričao o praktično nemogućem poslovanju energetskih zajednica zbog administrativnih problema.

Pojednostavnjeno rečeno, energetske zajednice pravne su osobe s pomoću kojih se omogućava da građani, mali poduzetnici i obrtnici, predstavnici javnog sektora, ali u nekim slučajevima i veće tvrtke koje se primarno ne bave energetikom, jednostavno izravno sudjeluju u proizvodnji vlastite obnovljive energije.