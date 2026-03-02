Neka se organizacije na tržištu natječu u privlačenju obrtnika

Uz staru ideju o ukidanju obvezne članarine, nova kompromisna opcija u javnoj raspravi mogla bi izazvati nezadovoljstvo u HOK-u

U javnoj je raspravi Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu. Jedna od tema plaćanje je članarine Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK), odnosno pitanje treba li plaćanje biti obvezno ili dobrovoljno. Zapeo mi je za oko prijedlog da članarina bude obvezna, ali da obrtnik sâm bira komu će je plaćati.

Naime, jedan od komentatora Ivan Butković piše da bi komorski doprinos trebao ostati, ali tako da ne bude obvezujući samo za HOK, već da se takva mogućnost da i drugim obrtničko-poduzetničkim udrugama.