HOPS-ov minimalni plan razvoja mreže ostavlja OIE bez priključenja

Ministarstvo gospodarstva odbilo HOPS-ov prijedlog većeg ulaganja u prijenosnu mrežu, pa deseci OIE projekata neće dobiti priključak

Iako HOPS-ov Desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže do 2035. godine predviđa barem 1,5 milijardi eura ulaganja, brojni pokrenuti projekti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora neće moći biti priključeni na prijenosnu mrežu, zato što je Ministarstvo gospodarstva prihvatilo samo najmanje ambiciozne razvojne scenarije Hrvatskog operatera prijenosnog sustava (HOPS).

Naime, kako je vidljivo iz HOPS-ovog Desetogodišnjeg plana razvoja mreže, kojeg je Hrvatska regulatorna agencija (HERA) dala na javno savjetovanje, Ministarstvo gospodarstva nije suglasno s ambicioznijim scenarijima HOPS-a koji su obuhvaćali i izgradnju novih visokonaponskih prijenosnih trasa.

Scenariji HOPS-a: što (ne) ulazi u plan

Ti scenariji uključivali su i sva ulaganja potrebna za sve OIE projekte koji su 2024. i 2025. godine podnijeli zahtjeve za priključenje te ulaganja potrebna za dostizanje ciljeva Nacionalnog energetskog klimatskog plana do 2040. U Desetogodišnjem planu HOPS izrijekom navodi da će to „imati posljedice na nemogućnost prihvata sve proizvedene energije iz elektrana koje su pokrenule postupak priključenja na prijenosnoj mreži u 2024. i 2025. godini“. Također, HOPS je izrazio i bojazan da to može značajno utjecati na izvršavanje obveza od strane HOPS-a iz ugovora o priključenju za navedene projekte.