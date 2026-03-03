Ukupno 19 uhićenih u akciji u kojoj su osumnjičena i dvojica HEP-ovih direktora

U tijeku su pretresi kod Berislava Gluića, HEP-ova direktora za upravljanje imovinom, i Ivice Žigića, direktora korporativnih komunikacija

U antikorupcijskoj akciji u kojoj su osumnjičena i dvojica HEP-ovih direktora uhićeno je ukupno 19 osoba diljem Hrvatske, doznaje se iz neslužbenih izvora.

Zbog velikog broja uhićenih očekuje se da će svi prenoćiti u policijskom pritvoru te da će sutra biti dovršena ispitivanja u Uskoku.

Tužiteljstvo će potom odlučiti o pokretanju istrage, a zatraži li za nekog od osumnjičenih istražni zatvor o tome će u srijedu odlučiti sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda.

Prema neslužbenim podacima dvojica direktora iz HEP-a uhićena su zbog zlouporabe prilikom ugovaranja poslova i davanja donacija tvrtkama čiji su im osumnjičeni čelnici navodno vraćali dio novca. Pretresi su provedeni kod direktora tvrtke HEP upravljanje imovinom Berislava Gluića i direktora Sektora za korporativne komunikacije HEP-a Ivice Žigića.

Uz njih se na meti istražitelja, po pisanju medija, našao i Nikola Domitrović, koji je nekada vodio županijsku organizaciju SDP-a u Sisačko-moslavačkoj županiji i radio je u HEP-u. Riječ je o jednom od okrivljenika u nedavnoj aferi oko namještanja poslova u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru.

Uskok je u utorak ujutro objavio da uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu Uskoka, provode službenici Policijskog nacionalnog Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Policijske uprave zadarske, zagrebačke, primorsko-goranske, istarske i virovitičko podravske.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Primorsko-goranske, Istarske i Virovitičko-podravske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, priopćio je Uskok.

Ravnateljstvo policije jutros je izvijestilo da će nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija osumnjičene osobe predati pritvorskom nadzorniku te će protiv njih podnijeti kaznenu prijavu Uskoku

Jutarnja uhićenja

Podsjećamo da su USKOK i policija jutros započeli novu opsežnu operaciju u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Kako prenosi Jutarnji, u tijeku su uhićenja i pretresi na više lokacija, a akcijom su obuhvaćeni Zagreb te Istarska, Virovitičko-podravska i Primorsko-goranska županija.

Index neslužbeno doznaje da su u fokusu USKOK-a optužbe za izvlačenje novca iz HEP grupe i to preko radova i donacija. Prilikom ugovaranja poslova i davanja donacija, prema sumnjama istražitelja, šefovima u HEP-u vraćan je dio novca. Index doznaje i da istražitelji u ovom trenutku procjenjuju da je HEP-u napravljena šteta od 1,5 milijuna eura.

No, osim njih, navodno je uhićeno i više osoba izvan HEP-a koje su sudjelovale u spornim radnjama. Naime, na meti istražitelja je i Nikola Domitrović, koji je nekada vodio županijsku organizaciju SDP-a u Sisačko-moslavačkoj županiji te je i sam radio u HEP-u.

Također, kako izvještava Jutarnji, Domitrović je inače jedan od okrivljenika u nedavnoj aferi oko namještanja poslova u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru.

Iz USKOK-a napominju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, dok će policija nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe predati pritvorskom nadzorniku te će protiv njih podnijeti kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.