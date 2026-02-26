Strateško partnerstvo Hrvatske i Kazahstana u energetici

KazMunayGas odobrio sporazum s Geoenergijom, potpis ugovora o bloku Shygys slijedi početkom travnja 2026.

Upravni odbor društva KazMunayGas na jučerašnjoj sjednici odobrio je ključni sporazum o zajedničkom poslovnom poduhvatu (Joint Operating Agreement (JOA)) između društava Geoenergija Razvoj i KazMunayGas (KMG).

Ovom odlukom, donesenom na najvišoj razini korporativne strukture KMG-a, formalno je potvrđeno strateško partnerstvo između Agencije za ugljikovodike, Geoenergije razvoj i KMG-a.

Navedeni dokument predstavlja temelj za predstojeći sastanak i potpis ugovora o istraživanju i proizvodnji u bloku 'Shygys' (Subsoil Use Agreement) s predstavnicima Ministarstva energetike Republike Kazahstan, državne kompanije KazMunayGas te društva Geoenergija razvoj. Time će hrvatska prisutnost u istraživanju nafte i plina u Kazahstanu i formalno početi.

Očekuje se svečana ceremonija potpisivanja ugovora početkom travnja 2026. godine na konferenciji International Geological Forum 'GEOSCIENCE & EXPLORATION OF CENTRAL ASIA (GECA 2026)'.

- Ulaskom u projekt u Kazahstanu Hrvatska jača svoju energetsku sigurnost i međunarodnu prisutnost u sektoru istraživanja i proizvodnje. Partnerstvo doprinosi diversifikaciji izvora i dobavnih pravaca nafte i plina te dugoročnoj stabilnosti energetskog sustava - istaknuo je Marijan Krpan, predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike.

Kroz ovaj projekt otvara se prostor za dugoročnu suradnju pri čemu Hrvatska dobiva pristup zemlji s ogromnim resursima nafte i plina, a Kazahstan pouzdanog europskog partnera.