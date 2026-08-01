Kako je ECB zakasnio s inflacijom i što je iz toga naučio

Analiza pokazuje zašto je Europska središnja banka podcijenila inflaciju 2021. i zašto danas na rast cijena reagira znatno brže

Godine 2020. zemlje članice eurozone imaju iza sebe desetljeća bez inflacije. Od formiranja eurozone 2002. dogodila se samo jedna inflacijska epizoda, a i ta je bila kratkotrajna, blaga i samu je sebe brzo korigirala. U predvečerje krize 2008. narušena financijska stabilnost izaziva kratkotrajan rast inflacije na četiri posto.