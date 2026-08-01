Hrvatska poljoprivreda: Kriv je uvijek netko drugi

Afrička svinjska kuga pokazuje koliko nas teorije zavjere udaljavaju od biosigurnosti, modernizacije i priznanja vlastitih slabosti.

Hrvatska poljoprivreda već desetljećima prolazi kroz cijeli koloplet kriza, koje gotovo uvijek imaju istoga krivca – nekoga drugog. Netko navodno želi uništiti poštenoga hrvatskog seljaka. Do devedesetih krivac je najčešće bio Beograd, poslije je tu ulogu preuzeo Bruxelles.

Što god se dogodi hrvatskom selu, uzrok se rijetko traži u vlastitim slabostima, gleda se uvijek preko ograde. Netko je tako, kad se pojavi afrička svinjska kuga (ASK), pustio virus. Kad se među stokom pojavi bedrenica, opet se traži nevidljivi neprijatelj koji radi protiv domaćeg proizvođača.

Slično je kad dođu suša, mraz ili tuča, nisu to ekstremni vremenski uvjeti nego nečija namjera da se uništi hrvatsko selo. Netko manipulira čak i vremenom!

Problem s takvim objašnjenjima nije samo u tome što su netočna, već što poljoprivrednicima oduzimaju ono što im je najpotrebnije za opstanak, a to je sposobnost da hladno analiziraju vlastite slabosti i prilagode se promjenama.