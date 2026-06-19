Ne treba se sramiti upotrebljavati AI, naprotiv

Umjetna inteligencija već je ušla u poslovanje, ali još je doživljavamo kao nešto zbog čega se treba opravdavati. Kao da je korištenje AI-ja dokaz lijenosti, manjka znanja ili profesionalne neautentičnosti. To je pogrešan pogled na novu poslovnu stvarnost

piše Vedran Antoljak

Prije nekoliko mjeseci razgovarao sam s direktorom srednje velike tvrtke koja je upravo završila važan strateški dokument. Tim je radio tjednima. Održao je radionice, analizirao tržište, razgovarao s kupcima i pripremio kvalitetan plan transformacije. Dokument je bio jasan, dobro strukturiran i usmjeren na provedbu. Na kraju sastanka jedan član uprave postavio je pitanje koje je promijenilo atmosferu u prostoriji: 'A, jeste li nešto od ovoga radili s ChatGPT-jem?' Nastala je nelagoda. Kao da pitanje nije bilo postavljeno radi razumijevanja procesa rada, nego kao diskretna optužba. Voditeljica projekta odgovorila je gotovo obrambeno: 'Jesmo, ali samo za strukturiranje nekih dijelova i provjeru formulacija. Sve su odluke naše.'

Taj trenutak dobro opisuje fazu u kojoj su danas mnoge organizacije. Umjetna inteligencija već je ušla u poslovanje, ali još je doživljavamo kao nešto zbog čega se treba opravdavati. Kao da je korištenje AI-ja dokaz lijenosti, manjka znanja ili profesionalne neautentičnosti. To je pogrešan pogled na novu poslovnu stvarnost. Korištenje AI-ja nije varanje. Nije intelektualni prečac za one koji nemaju vlastite ideje.

AI postaje jedan od ključnih alata suvremenoga profesionalnog rada, jednako kao što su to nekada postali Excel, PowerPoint, Google ili alati za analitiku. Nitko se danas ne ispričava zato što je financijski model izradio u Excelu, a ne ručno na papiru. Nitko ne umanjuje vrijednost predstavljanja zato što je izrađeno u PowerPointu, a ne nacrtano rukom. Zašto bismo se onda ispričavali zbog upotrebe AI-ja?