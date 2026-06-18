Kraj jedne ere na burzi: Nova dionica preko noći pomela Apple i Teslu

Mali ulagači u prva tri dana trgovanja kupili su dionice SpaceX-a u neto vrijednosti od 369,8 milijuna dolara, pokazuju podaci agencije Vanda

'Veličanstvena sedmorka', skupina najvećih tehnoloških kompanija u koju ulaze Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta Platforms, Nvidia i Tesla, godinama je među malim ulagačima vrijedila kao najpoželjniji izbor na burzi. Nvidia je gotovo redovito na vrhu liste dionica koje se najviše kupiju, a tako je bilo i prošloga tjedna, prema podacima agencije Vanda.

Međutim, sve se to promijenilo onog trenutka kad su dionice SpaceX-a izašle na tržište.

Prema podacima Vande, mali ulagači u prva tri dana trgovanja su kupili dionice SpaceX-a u vrijednosti od 369,8 milijuna dolara. Za usporedbu, u istom razdoblju kupili su dionice Nvidije u vrijednosti od 88,2 milijuna dolara. Istodobno su prodavali dionice Tesle i Applea, dviju kompanija koje su u različitim razdobljima također nosile titulu najpoželjnije dionice među malim ulagačima.

Čak i kad bi se zbrojila kupovna aktivnost svih sedam članica 'veličanstvene sedmorke' zajedno s dva najpopularnija indeksna ETF-a, SPDR S&P 500 ETF Trust i Invesco QQQ Trust Series, ukupan iznos bio bi približno jednak onome što su mali ulagači uložili u SpaceX.

- Mali ulagači su u posljednje tri sesije kupili otprilike jednaku količinu dionica SpaceX-a koliko su zajedno kupili dionica Nvidije, Alphabeta, Amazona, Microsofta i Mete, te udjela u fondovima Invesco QQQ Trust Series i SPDR S&P 500 ETF Trust. Iz te usporedbe namjerno smo izostavili Teslu i Apple jer su kod njih zabilježili neto prodaju - navela je agencija Vanda u svojoj bilješci.

Ovakav interes za dionice SpaceX-a posebno je zanimljiv jer su mali ulagači općenito pokazivali stanovitu suzdržanost prema tržištu. Prema podacima Vande, prošli je tjedan, unatoč IPO-u SpaceX-a, zabilježena najniža tjedna neto kupovna aktivnost malih ulagača u pojedinačne dionice od ožujka 2020. godine.

- SpaceX nije bio 'plima koja je podigla sve brodove'. Priljev sredstava malih ulagača u druge dionice povezane s umjetnom inteligencijom bio je suzdržaniji nego što bi se možda očekivalo. Ono što vidimo zapravo je usmjeren fokus na jedno ime, s ograničenim efektom prelijevanja na ostatak tržišta - izjavio je glasnogovornik Vande za MarketWatch.

Mali ulagači su umjesto toga svoj novac usmjeravali u indeksne i tematske ETF-ove, kako bi ostvarili širu i raspršeniju izloženost tržištu dionica.

Kupovna aktivnost pojedinačnih dionica ovaj tjedan je blago porasla u odnosu na prethodni, a najveći dio te aktivnosti i dalje pokreće SpaceX. Ulagači koji su dionice kupili po cijeni inicijalne javne ponude vjerojatno su zadovoljni svojom odlukom, jer je vrijednost dionica trenutačno za oko 45 posto viša od te cijene. Ipak, sredinom srijede dionica je bilježila pad od otprilike 3 posto.