Jača konkurencija najvećima: Austrijanci udvostručuju proizvodnju opeke

Nakon niza investicija Leier u Turčinu povećava proizvodnju opeke za 80 posto te jača svoju poziciju uz bok Wienerbergeru i Dilju

Austrijska grupacija Leier priprema znatno proširenje proizvodnje opeke u Hrvatskoj. U pogonu svoje domaće tvrtke Leier-Leitl u Turčinu kraj Varaždina dnevni bi kapacitet trebao porasti s dosadašnjih 250 na 450 tona, pokazuje dokumentacija koju je tvrtka predala u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš pri Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Riječ je o povećanju proizvodnje za 80 posto, čime bi varaždinski pogon postao jedan od zapaženijih proizvođača opeke u zemlji.