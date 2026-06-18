Tržište opeke

Jača konkurencija najvećima: Austrijanci udvostručuju proizvodnju opeke

18. lipnja 2026.
Pogon tvrtke Leier-Leitl u Turčinu kraj Varaždina, proizvodnja opeke

Pogon tvrtke Leier-Leitl u Turčinu kraj Varaždina

foto Leier-Leitl
Donatella Pauković
Donatella Pauković

Nakon niza investicija Leier u Turčinu povećava proizvodnju opeke za 80 posto te jača svoju poziciju uz bok Wienerbergeru i Dilju

Austrijska grupacija Leier priprema znatno proširenje proizvodnje opeke u Hrvatskoj. U pogonu svoje domaće tvrtke Leier-Leitl u Turčinu kraj Varaždina dnevni bi kapacitet trebao porasti s dosadašnjih 250 na 450 tona, pokazuje dokumentacija koju je tvrtka predala u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš pri Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Riječ je o povećanju proizvodnje za 80 posto, čime bi varaždinski pogon postao jedan od zapaženijih proizvođača opeke u zemlji.

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