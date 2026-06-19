SpaceX nakon najvećeg IPO-a sprema obveznice od 20 milijardi dolara

Musk želi vratiti kredit koji je SpaceX uzeo nakon spajanja s xAI-jem i platformom X

SpaceX planira već sljedeći tjedan prikupiti 20 milijardi dolara izdavanjem obveznica, samo nekoliko dana nakon što je Muskova tvrtka zaključila najveću javnu ponudu dionica u povijesti.

Prema izvorima, tvrtka je angažirala banke s Wall Streeta da investitorima predstave izdanje obveznica, dok jedan od izvora navodi da bi desetogodišnji dug u početnim razgovorima trebao biti ponuđen uz prinos od 1,35 do 1,5 postotnih bodova iznad američkih državnih obveznica.

Prikupljeni novac iskoristio bi se za vraćanje premosnog kredita od 20 milijardi dolara koji je SpaceX podigao u ožujku, nakon što je Musk svoj dugovima opterećeni AI startup xAI i društvenu mrežu X spojio s raketnom tvrtkom.

Potez SpaceX-a da se okrene tržištu duga, o čemu je prvi izvijestio Bloomberg, dolazi tjedan dana nakon inicijalne javne ponude koja je tvrtki donijela 86 milijardi dolara. Dionice su od debija na Wall Streetu u petak skočile 37 posto, premda su posljednja dva dana blago korigirale.

Potraga za novcem

Veliki tehnološki konglomerati posljednjih tjedana ubrzano prikupljaju novac i na tržištu dionica i na tržištu duga kako bi financirali ogromna ulaganja u AI infrastrukturu, od podatkovnih centara do čipova i istraživanja. Proizvođač čipova Nvidia ovog je tjedna prodao obveznice investicijskog ranga vrijedne 25 milijardi dolara, svoju prvu takvu emisiju u pet godina. Google je početkom mjeseca povećao svoju rekordnu dokapitalizaciju na 85 milijardi dolara, dok je AI startup Anthropic ugovorio paket dužničkog financiranja od 35 milijardi dolara s privatnim kreditnim fondovima Blackstone i Apollo, uoči očekivanog izlaska na burzu.

SpaceX je također puno uložio u umjetnu inteligenciju. Vrednovanje konglomerata počiva na pretpostavci da njegova AI divizija, koja je 2025. zabilježila gubitak od 6,4 milijarde dolara, ima ukupno tržište vrijedno 26,5 bilijuna dolara. Analitičari Goldman Sachsa, koji je vodio IPO, predviđaju skok prihoda SpaceX-a od umjetne inteligencije, na 322 milijarde dolara do 2030. godine.

SpaceX je inače u četvrtak trgovanje završio s tržišnom kapitalizacijom od oko 2,4 bilijuna dolara, čime je postao šesta najveća tvrtka u svijetu. Agencija Moody's je istog dana tvrtki dodijelila investicijski kreditni rejting Baa1, jednu stupanj više iznad teško zadužene AI tvrtke Oracle.

Agencija Moody's poručila je da rejting odražava izniman položaj SpaceX-a kao vodećeg svjetskog operatora orbitalnih lansiranja i najveće satelitske širokopojasne mreže u niskoj Zemljinoj orbiti. Istovremeno je upozorila da je rejting ograničen povećanim izvedbenim i financijskim rizikom vezanim uz veliku AI infrastrukturnu izgradnju, obilježenu visokom kapitalnom intenzivnošću, trajno negativnim slobodnim novčanim tokom i širokim rasponom mogućih ishoda monetizacije.