Pauze za vodu na SP-u 2026. otvorile posao vrijedan milijarde

Globalna vrijednost oglasnog prostora u hidratacijskim pauzama prema procjenama vijedna je oko 2,4 milijarde dolara

Otvaranjem hidratacijske pauze u 23. i 67. minuti svake utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. FIFA je, uz onu za igrače, otvorila još jednu slavinu - onu iz koje cure milijarde za televizije, oglašivače i, posredno, samu krovnu nogometnu organizaciju.