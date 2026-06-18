Nogomet i marketing

Pauze za vodu na SP-u 2026. otvorile posao vrijedan milijarde

18. lipnja 2026.
svjetsko nogometno prvenstvo

svjetsko nogometno prvenstvo

foto Shutterstock
Antonija Knežević
Antonija Knežević

Globalna vrijednost oglasnog prostora u hidratacijskim pauzama prema procjenama vijedna je oko 2,4 milijarde dolara

Otvaranjem hidratacijske pauze u 23. i 67. minuti svake utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. FIFA je, uz onu za igrače, otvorila još jednu slavinu - onu iz koje cure milijarde za televizije, oglašivače i, posredno, samu krovnu nogometnu organizaciju.

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