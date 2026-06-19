Bosch Hrvatska uspješno prebrodila izazove uz strateški fokus i snažnu tržišnu poziciju

Unatoč izazovnom tržišnom okruženju, Bosch Hrvatska ostvarila je prihod od prodaje veći od 115 milijuna eura u 2025. godini

Bosch, vodeći svjetski dobavljač tehnologija i usluga, zaključio je fiskalnu 2025. godinu s prodajom većom od 115 milijuna eura u Hrvatskoj. Ovaj rezultat odražava izazovno tržišno okruženje i pad od 8,8 posto u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, tvrtka je pokazala otpornost i sposobnost prilagodbe ostvarivši značajan rast u ključnim strateškim područjima, poput divizija Home Comfort i Building Technology, dok je u sektoru Mobilnosti zadržala stabilan rast. „

- Godina 2025. donijela je značajne tržišne izazove koji su utjecali na našu prodaju. Kao odgovor, pokazali smo sposobnost brze prilagodbe fokusirajući se na operativnu učinkovitost i strateško preusmjeravanje našeg portfelja kako bismo zadovoljili nove tržišne zahtjeve. Naši napori bili su usmjereni na poticanje poslovnog rasta i pružanje veće vrijednosti našim kupcima kroz strateško širenje portfelja i jačanje našeg partnerskog ekosustava - izjavila je Mirsada Kudrić, generalna direktorica Boscha u Hrvatskoj i Sloveniji

Bosch u Hrvatskoj zapošljava oko 90 suradnika (podaci su od 31. prosinca 2025.)

- U 2026. godinu ulazimo s optimizmom. Naša predanost inovacijama, širenju servisnih mreža i edukaciji partnera ključna je za dugoročni uspjeh. Bosch raspolaže inovativnim portfeljem proizvoda i usluga te nastoji iskoristiti tržišni potencijal Hrvatske. Kontinuiranim ulaganjem u tehnologiju i ljude gradimo temelj za održivu budućnost i stvaramo dodanu vrijednost za naše partnere i kupce - dodala je Mirsada Kudrić

Izgradnja veza unutar poslovne zajednice i jačanje interne kulture

Godina 2025. bila je iznimno značajna za Bosch u Hrvatskoj, ne samo zbog jačanja pozicije unutar hrvatske poslovne zajednice, već i zbog daljnjeg razvoja snažne korporativne kulture, koja je ključna za održiv uspjeh. Posebno se ističe to što je Bosch bio domaćin prestižnog događaja Jour Fixe Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore (AHK). Na tom je događaju predstavio svoju globalnu viziju i najnovije tehnološke inovacije koje oblikuju industriju, uz specifična postignuća tvrtke i strateške smjernice u Hrvatskoj.

Korporativna društvena odgovornost: Bosch pokreće inicijative i projekte

Proteklu godinu za Bosch u Hrvatskoj obilježila je i strateška predanost korporativnoj društvenoj odgovornosti. Tvrtka je aktivno sudjelovala u projektima koji odražavaju njezinu posvećenost zajednici i održivom razvoju. Uz podršku SOS Dječjem selu Lekenik, Bosch je pokrenuo značajnu inicijativu usmjerenu na dobrobit životinja. Kroz volonterski napor, Boschovi suradnici izgradili su tople i sigurne kućice za pse. One su zatim donirane azilu za napuštene pse u Čakovcu, čime su pomogli poboljšanju životnih uvjeta za spašene pse.

Razvoj u poslovnim sektorima i budući fokus

Za diviziju Home Comfort iz poslovnog sektora Energetska i graditeljska tehnologija, 2025. je bila prekretnica u vođenju industrijske transformacije prema elektrifikaciji. Prepoznajući promjene u navikama kupaca, Bosch u Hrvatskoj zabilježio je značajan rast prodaje dizalica topline, klima uređaja i VRF sustava. Ovaj uspjeh temelji se na sve većem broju uspješno završenih projekata koji svjedoče o Boschovoj kvaliteti i inovativnosti. Posebno se ističe „Bosch Heat Pump Expert“, lokalna inicijativa koja teži brzom prijelazu s plinske tehnologije na obnovljive izvore energije. Kroz ovaj program, divizija nudi instalaterima niz pogodnosti i osigurava stručnost na najvišoj razini.

Kako bi dodatno ojačao predanost edukaciji i inovacijama, Bosch je u svibnju u Zagrebu otvorio novi, moderno opremljeni Bosch Home Comfort edukacijski centar za svoje partnere. „Ponosni smo na naš novi Trening centar u Zagrebu. Preuredili smo ga u najsuvremeniji prostor za teoretsku i praktičnu obuku, u potpunosti opremljen najnovijom tehnologijom. Ovdje naši partneri mogu s teorije prijeći na praktično iskustvo s našom stvarnom opremom“, izjavio je Mario Širić, voditelj obuke i kvalifikacija za diviziju Home Comfort, Adria regija. Dodatno, e-Akademija pruža sveobuhvatnu podršku putem online obuke i digitalnih alata, osiguravajući kontinuirani razvoj partnera. Ovim ulaganjem Bosch potvrđuje svoju misiju: stvaranje budućnosti u kojoj su vrhunski komfor, energetska učinkovitost i održiva rješenja dostupni svima.

Divizija Building Technology, također dio poslovnog sektora Energetska i graditeljska tehnologija, nastavlja svoj rast i predanost inovacijama u Hrvatskoj u 2025., učvršćujući svoju poziciju lidera u rješenjima za sigurnost života. Nakon dinamične 2024. godine, regija je zadržala snažan zamah u rastu prodaje, posebno se ističući u segmentu protupožarnih sustava. U 2025. godini, divizija Building Technology nastavlja redefinirati industrijske standarde uvođenjem sveobuhvatnih platformi koje integriraju alarmne sustave, glasovnu evakuaciju i učinkovitu glasovnu komunikaciju. Ove inovativne platforme pružaju neusporedivu razinu sigurnosti i jednostavnosti korištenja, postavljajući nove standarde u detekciji i integraciji s naprednim podešavanjem osjetljivosti i mogućnostima daljinske dijagnostike.

Nadalje, razvoj softvera i digitalizacija ostaju ključni prioriteti, s naglaskom na integraciju protupožarnih sustava u IoT zajednicu. U 2025. godini, Regionalni demo i trening centar u Zagrebu postao je centralno središte za edukaciju partnera, osiguravajući im znanje i sposobnost implementacije najmodernijih rješenja za sigurnost života.

Poslovni sektor Mobilnost zabilježio je stabilan rast u zemlji u 2025. godini. Ključni fokus bio je na razvoju i jačanju servisne mreže divizije Mobility Aftermarket organizacijom edukacija za neovisne radionice i partnere. Cilj je bio osigurati bolju povezanost sa servisnom mrežom i pružiti izvrsnu ponudu Bosch proizvoda i rješenja. U tu svrhu predstavljeni su Bosch servisni koncepti i dijagnostička oprema, koji su ključni za moderno održavanje automobila.

Prošle godine divizija Mobility Aftermarket organizirala je tradicionalni sastanak Bosch Car Service mreže za članove iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, uspješno jačajući kontakte i pružajući platformu za predstavljanje najnovijih vijesti iz automobilske industrije. Bosch je bio i jedan od glavnih sponzora događanja „Mladi automehaničar“, međunarodnog natjecanja za učenike srednjih tehničkih škola, koje promiče automehaničarsku struku i pomaže u pronalaženju mladih talenata.

Godina 2025. bila je uspješna i za diviziju Električni alati, koja je dio poslovnog sektora Roba široke potrošnje. Potražnja za električnim alatima ostala je visoka – tržište se snažno razvijalo u 2025. godini kroz sve prodajne kanale i poslovne jedinice, posebno u prvoj polovici godine. Ključni pokretači rasta bili su snažna građevinska industrija, što je dovelo do stabilnog rasta prodaje profesionalnih proizvoda te, s druge strane, privatna potrošnja, koja je također potaknula rast prodaje „uradi sam“ (DIY) proizvoda. Ključna tema u 2025. godini za električne alate bila je uvođenje mnoštva noviteta. Kako bi ciljanim grupama krajnjih korisnika osigurao sve ključne alate i pribor potreban za svakodnevni rad, Bosch je na tržište plasirao mnoštvo novih alata koji tim korisnicima osigurava da se mogu u cijelosti osloniti na Bosch, koristeći sve prednosti oslanjanja na jednu baterijsku platformu. Bosch je proširio svoju ponudu i u području inteligentnih mjernih uređaja – izbačena je linija mjernih uređaja za električare, vrhunske kvalitete i robusnosti, kojom je Bosch u vrlo kratkom roku stekao naklonost velikog broja ciljanih krajnjih korisnika.

Bosch Grupa: izgledi za 2026. i strateški smjer

Suočena s geopolitičkim napetostima i trgovinskim preprekama, Bosch Grupa namjerava iskoristiti mogućnosti rasta na svojim globalnim tržištima punom inovativnom snagom u poslovnoj 2026. godini. Nužna početna ulaganja u područja od budućeg značaja ostaju na visokoj razini prethodnih godina. Samo u 2025. godini, Bosch je uložio oko 12 milijardi eura u istraživanje i razvoj te kapitalne izdatke. Dobavljač tehnologije i usluga planira rast prodaje od 2 do 5 posto i EBIT maržu iz poslovanja od 4 do 6 posto za 2026. godinu. „Kao globalni tehnološki lider, predani smo oblikovanju trendova automatizacije, digitalizacije, elektrifikacije i umjetne inteligencije, jer to također otvara put profitabilnom rastu našeg poslovanja“, izjavio je Stefan Hartung, predsjednik Uprave Robert Bosch GmbH. Unatoč značajnim izazovima, Bosch je uspio ostvariti prihod od prodaje od 91,0 milijardi eura u poslovnoj 2025. godini, što je neznatno više u odnosu na prethodnu godinu (2024.: 90,3 milijarde eura). Nakon prilagodbe za tečajne razlike, to je ekvivalentno rastu od 4,1 posto. S 2 posto, EBIT marža iz poslovanja bila je ispod prošlogodišnje (2024.: 3,5 posto). Nužne strukturne i kadrovske prilagodbe za povećanje buduće održivosti imale su znatan negativan utjecaj na rezultat u obliku rezervacija od 2,7 milijardi eura. „Bosch može isporučiti budućnost – čak i pod nepovoljnim uvjetima. 2026. će biti godina napretka“, rekao je Hartung. Kada je riječ o inovativnoj snazi, Bosch je jedna od najjačih industrijskih tvrtki na svijetu i, s oko 6.300 patenata u 2025., jedan od najplodnijih podnositelja patenata u Europi. Hartung smatra širenje inovativnog vodstva ključnim faktorom uspjeha za širenje poslovanja i implementaciju Strategije tvrtke do 2030. godine.