Kako pametnim dual-use modelom povući europske milijarde

Civilni proizvodi sve češće dobivaju obrambenu funkciju, a tvrtkama otvaraju put prema globalnim tržištima i fondovima

Da se netko prije nekoliko godina šetao proizvodnim pogonima brodogradilišta Shadow Nautics u Industrijskoj zoni Podi u Šibeniku, svjedočio bi nastajanju brzih motornih plovila za patroliranje, traganje i neke druge radnje na moru. Ta su plovila bila namijenjena za Ministarstvo poljoprivrede te Ministarstvo financija odnosno Carinsku upravu, a u njemu su građeni i brodovi za čisti užitak, za ljude koji žele provesti vikend na moru bez previše briga o tehničkim detaljima. Danas, u istoj hali, nastaju plovila s nekom drugom namjenom. Riječ je o moćnim vojno-borbenim plovilima koja, kad se finiširaju u Šibeniku, odlaze na drugu, ali ne i konačnu adresu.

Njihova je sljedeća postaja francusko brodogradilište (čije se ime ne spominje) koje će im ugraditi sofisticirano oružje, a tek će se tada otpremiti na, ni manje ni više, nego ukrajinsko ratište. Istim takvim brodovima već se voze pripadnici hrvatskog Ministarstva obrane i Oružanih snaga, a uskoro će se u Podiju graditi slična takva plovila za Francusku, Katar, Keniju, vjerojatno i za Vijetnam i Kambodžu. Ako je to malo šibensko brodogradilište bilo u stanju izraditi brzi patrolni brod za civilnu namjenu, može graditi i brzi brod koji se može pošteno i naoružati.

To je i obilježje tehnologije dvojne namjene (engl. dual-use), one koja nastaje za jednu svrhu, ali uz blagu dogradnju ili rekonfiguraciju može poslužiti i potpuno drugoj, najčešće vojnoj ili sigurnosnoj svrsi.