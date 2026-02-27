Američki međuizbori kao potencijalna prekretnica za kripto tržište

Prema makrotezi sudionika tržišta ‘Egrag Crypto’, tržišta bi mogla ući u fazu oporavka u drugoj polovici godine

O američkim međuizborima zakazanim za četvrto tromjesečje 2026. sve se više govori kao o potencijalnom makrokatalizatoru za financijska tržišta. To uključuje kriptovalute, usred očekivanja promjenjivih uvjeta likvidnosti.

Prema makrotezi sudionika tržišta ‘Egrag Crypto’, rani signali s prediktivnih tržišta ukazuju na relativnu slabost republikanaca, što bi moglo povećati poticaje za tržišno povoljne ekonomske uvjete uoči izbornog prozora.

Cijene imovine, a ne politika

Okvir ocrtava vremenski okvir u tri faze, koji počinje širom korekcijom tržišta početkom 2026., tijekom koje se očekuje da će se kritike prema predsjedniku Federalnih rezervi Jeromeu Powellu pojačati.

Nakon toga slijedi pritisak sredinom 2026. za promjenom monetarne politike, što bi potencijalno moglo rezultirati ublažavanjem likvidnosti dok kreatori politika reagiraju na ekonomska i politička ograničenja. Prema ovom scenariju, tržišta bi mogla ući u fazu oporavka u drugoj polovici 2026., što se poklapa s izbornim razdobljem.

U tezi se tvrdi da rastuće cijene imovine imaju tendenciju brzog poboljšanja javnog raspoloženja, što podržavaju čimbenici poput prihoda od dividendi, potencijalnih poreznih olakšica za mala poduzeća i širih ekonomskih uvjeta. Nadalje, sugerira se da Federalne rezerve često postaju središnja točka za okrivljavanje tijekom padova, što zauzvrat omogućuje promjenu političkih narativa kako se uvjeti likvidnosti poboljšavaju.

Kao takvo, gledište potvrđuje ideju da struktura tržišta i trendovi likvidnosti mogu igrati vodeću ulogu u oblikovanju političkih ishoda, a ne da politički događaji djeluju kao primarni pokretač tržišta.

Retrospektiva iz 2024.

U 2024. godini, tržište kriptovaluta zabilježilo je značajan rast cijena nakon izborne pobjede Donalda Trumpa. Bitcoin je porastao na rekordne razine zbog optimizma investitora u pogledu potencijalno kripto-povoljnijeg regulatornog okruženja i prokripto zakonodavaca u Kongresu.

Međutim, do početka 2026. godine, velik dio postizbornog rasta je nestao. Bitcoin se, primjerice, povukao prema 60 tisuća dolara, a šire kripto raspoloženje se ohladilo usred makro pritisaka i slabljenja euforije potaknute Trumpom.