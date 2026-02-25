Kripto
Meta planira povratak stablecoina u drugoj polovici ove godine
25. veljače 2026.
foto Shutterstock
Integracija stablecoina Mete uključuje treće strane koje će pomoći u plaćanja stablecoinima i implementaciji novog novčanika
Meta, američki tehnološki div kojim upravlja tvorac Facebooka Mark Zuckerberg, cilja ući u prostor stablecoina kasnije ove godine. Projekt ovisi o uspješnoj integraciji s tvrtkom treće strane kako bi se olakšala plaćanja korištenjem tehnologije tokena vezanih uz dolar, prema trima osobama upoznatima s planovima.
