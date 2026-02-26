Trgovci bitcoinom pesimistični nakon što je bitcoin pao za 50 posto

Bitcoin je pao ispod 63 tisuće dolara, što je više od 50 posto u odnosu na svoj listopadski vrhunac, dok trgovci predviđaju daljnji pad

Raspoloženje prema bitcoinu palo je na tržištima predviđanja jer je cijena najveće kriptovalute u utorak pala ispod 63 tisuće dolara, te je tako nakratko pala za više od 50 posto ispod svog povijesnog maksimuma.

Korisnici platforma za prediktivna tržišta sada predviđaju da postoji otprilike 71 postotna vjerojatnost da bitcoin padne na 55.000 dolara prije nego što se uspije vratiti na 84 tisuće dolara. Pesimistični pogled porastao je za gotovo 12 posto u proteklom danu.

Bitcoin je izgubio 28 posto u posljednjem mjesecu i trenutno je za 50 posto niži od rekordne cijene od 126.080 dolara koju je dosegao početkom listopada.

Općenito, tržišta još uvijek obrađuju novu globalnu carinu od deset posto na svu robu uvezenu u SAD. Nova trgovinska politika stupila je na snagu u utorak. Naredba je u izravnoj suprotnosti s presudom Vrhovnog suda donesenom u petak kojom je Trumpova međunarodna trgovinska politika proglašena nezakonitom.

Američki predsjednik Donald Trump oštro je kritizirao presudu na Truth Socialu. Tijekom vikenda je rekao da može učiniti ‘apsolutno strašne' stvari stranim zemljama, posebno onim zemljama koje ‘desetljećima pljačkaju SAD’.