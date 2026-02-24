Masovna oklada Strategyja na bitcoin i paralele s dot-com balonom

Analitičar je usporedio Saylorov pristup s dot-com balonom i dodao da je kupnja na slijepo bez strateške prodaje nepromišljen pristup

Strategy je godinama agresivno kupovao bitcoin, predstavljajući taj potez kao dugoročnu okladu s visokim rizikom, ali kritičari kažu da je pristup prešao iz smjelog u nepromišljen.

Popularni analitičar Doctor Profit, primjerice, povukao je paralele s dot-com balonom, istovremeno upozoravajući da tvrtka riskira ponavljanje povijesti usred današnje pomame potaknute umjetnom inteligencijom.

Slijepa vjera u odnosu na tržišni tajming

U nedavnoj objavi na X-u, Doctor Profit je izjavio da je više puta izrazio zabrinutost suosnivaču Strategyja, Michaelu Sayloru, da je neprekidno akumuliranje bitcoina, financirano i potkrijepljeno izdavanjem dionica tvrtke, ‘igranje s vatrom’. Prema analitičaru, ta su upozorenja odbačena, pa čak i ismijavana.

Istaknuo je da je od tada cijena dionica Strategyja pala za otprilike 75 posto u odnosu na svoje maksimume, dok je sam bitcoin pao za 50 posto u odnosu na svoj vrhunac. S prijavljenom prosječnom kupovnom cijenom od oko 76.000 dolara i trgovanjem bitcoina blizu 63 tisuće dolara, pozicija je otprilike 17 posto ispod cijene.

Doctor Profit je također tvrdio da, unatoč akumulaciji od 2020., tvrtka nikada nije ostvarila značajnu dobit niti provela ozbiljnu stratešku prodaju. U međuvremenu, njezine dionice pretrpjele su značajan pad, izlažući dioničare ekstremnoj volatilnosti uz malo olakšanja.

Osvrćući se na prošle cikluse, Doctor Profit je rekao da Saylorovo iskustvo tijekom sloma dot-com tvrtki 2000. godine nudi upozorenje. Objasnio je da intenzivno uzbuđenje oko umjetne inteligencije danas može stvoriti sličnu postavku kasnog ciklusa, povećavajući šanse da se povijest ponovi u 2026. godini.

Umjesto da smanji rizik kada su se pojavili ovi signali, Doctor Profit je tvrdio da je izvršni predsjednik udvostručio svoj ulog, povećavajući izloženost ignorirajući pritom ‘crvene zastavice’.

- Iskreno želim MSTR-u i Sayloru sve najbolje, ali ne mogu shvatiti koliko je ovaj pristup trgovanju nepromišljen u okruženju tako kasnog ciklusa. Tržišta nagrađuju disciplinu, a ne slijepo vjerovanje u bitcoin. Uvijek ima vremena za kupnju i vremena za prodaju. Nadam se da će sljedeći put poslušati umjesto da se ruga mojim upozorenjima - napisao je.

Nove zabrinutosti dolaze u kontekstu najnovije kupnje bitcoina od strane Strategyja, koja je manja od prethodnih kupnji od milijardu dolara, ali u skladu s dugogodišnjim planom akumulacije. Tvrtka je potrošila nešto manje od 40 milijuna dolara za stjecanje 592 bitcoina po prosječnoj cijeni od 67.286 dolara, što je povećalo njezine ukupne udjele na 717.722 bitcoina.

Kupnja je financirana prodajom dionica. Gotovo 298.000 dionica klase A prodano je putem programa tvrtke na tržištu tijekom proteklog tjedna, prema ažuriranju koje je citirao Walter Bloomberg.

Milijarde u opasnosti

Kako se pad cijene bitcoina produbljivao, ranija upozorenja Michaela Burryja i Zaca Princea ponovno su skrenula pozornost na krhkost poslovnih modela bitcoin trezora. Primjerice, Burry je nedavno rekao da pad bitcoina povećava rizik od šireg stresa na kripto i srodnim financijskim tržištima. ‘Big Short’ investitor rekao je da bi daljnji pad mogao ozbiljno utjecati na tvrtke koje su akumulirale bitcoin po višim cijenama, potencijalno ostavljajući tvrtke poput Strategyja pod velikim stresom i nerealiziranim gubicima i odsječene od tržišta kapitala.

Bivši izvršni direktor BlockFia, Prince, također je doveo u pitanje održivost modela bitcoin trezora, rekavši da se oni oslanjaju na financijski inženjering, a ne na temeljne poslovne osnove, te da bi mogli imati poteškoća s opravdavanjem procjena bez stvarnih operativnih prihoda.