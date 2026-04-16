Zaboravite ‘aha’ trenutak: ovako nastaju uspješni biznisi

Od frustracije do tržišta: i globalni i domaći poduzetnici potvrđuju da ideje nastaju kroz rad, iskustvo i prilagodbu

Airbnb​ nastao je kad njegovi osnivači nisu mogli platiti stanarinu pa su u stan primili goste ponudivši im zračne madrace, Virgin Atlantic iz Bransonove frustracije nakon otkazanog leta, a Spanx iz sasvim osobne potrebe Sare Blakely da pronađe odjevno rješenje koje nije postojalo na tržištu. Takve priče dobro zvuče, lako se pamte i još lakše prepričavaju, ali stvarnost je gotovo uvijek manje romantična i mnogo zahtjevnija. Čak i u svijetu najpoznatijih poduzetničkih pothvata ideja se najčešće ne rađa kao čista genijalnost, nego kao odgovor na konkretan problem, premda se u poduzetništvu i dalje voli vjerovati u mit o velikoj ideji koja se pojavi odjednom, gotovo filmski, kao bljesak inspiracije koji preko noći promijeni nečiji život.

Zajednički nazivnik tih priča nije samo kreativnost nego i sposobnost da se iz vlastitog iskustva prepozna širi tržišni problem. Slično vrijedi za mnoge hrvatske poduzetnike iako je kontekst posve drukčiji, tržište manje, a kapital često oskudniji. U domaćim okolnostima uspješne poslovne ideje još se rjeđe pojavljuju kao jedan čudesan trenutak, a mnogo češće kao rezultat dugotrajnog promišljanja, rada u industriji, slučajnog uvida, frustracije postojećim stanjem ili jednostavne želje da se nešto napravi bolje nego što već postoji.

Neiskorišteni prostor

Kod mnogih sugovornika prvi okidač nije bio uzlet mašte, nego osjećaj da na tržištu nešto nedostaje. Upravo tako svoju priču opisuje osnivačica portala After5 Hana Bartolović, koja kaže da ju je ideja o vlastitom biznisu pratila više od desetljeća. Nije dakle riječ o projektu koji je nastao impulzivno, nego o ideji koja je godinama sazrijevala usporedno s profesionalnim iskustvom.

– Ideja o vlastitom biznisu bila je sa mnom dugo, rekla bih više od desetljeća. Još prije dvanaest godina znala sam da ću jednoga dana pokrenuti nešto svoje u medijskom prostoru – navodi Bartolović.