Binance podnio zahtjev za MiCA licencu u Grčkoj nakon upozorenja

Binance je podnio zahtjev za MiCA licencu ubrzo nakon što je Francuska označila tvrtku prije rokova za usklađivanje u lipnju

Binance je podnio zahtjev za autorizaciju prema Uredbi Europske unije o tržištima kripto imovine (MiCA) u Grčkoj, dok regulatori upozoravaju na nadolazeće rokove za usklađivanje. Glasnogovornik Binancea potvrdio je u petak da je kripto mjenjačnica podnijela zahtjev za MiCA licencu u Grčkoj i da surađuje s financijskim regulatorom te zemlje, Helenskom komisijom za tržište kapitala (HCMC).

- Pozdravljamo priliku bliske suradnje s HCMC-om dok se ova nova uredba oblikuje u EU i radujemo se doprinosu dugoročnom rastu digitalnog financijskog ekosustava EU-a i Europe - rekao je predstavnik Binancea.

Francuska je prošli tjedan označila Binance kao jednu od mjenjačnica koje nemaju MiCA licencu

Vijest dolazi nakon upozorenja francuskog Autorité des Marchés Financiers (AMF) 13. siječnja da je Binance među 90 kripto tvrtki koje je registrirao, ali koja i dalje nemaju licencu MiCA-e. Regulator je izjavio da je krajem 2025. obavijestio tvrtke da francusko prijelazno razdoblje MiCA-e završava 30. lipnja, prisiljavajući tvrtke koje se ne pridržavaju propisa da prestanu s poslovanjem u srpnju.

Osnovan 2017. godine, Binance je najveća svjetska centralizirana kripto mjenjačnica po prometu trgovanja, s prosječnim dnevnim volumenom od 11,9 milijardi dolara, prema CoinGecku.

- MiCA-u vidimo kao pozitivnu i važnu prekretnicu za industriju, onu koja donosi veću regulatornu jasnoću, jaču zaštitu korisnika i jasan okvir za odgovorne inovacije - rekao je glasnogovornik Binancea.

Grčka još nije izdala svoju prvu MiCA licencu

Javno dostupni podaci Europskog tijela za vrijednosne papire i tržišta (ESMA) pokazuju da Grčka do danas nije izdala niti jednu MiCA licencu za pružatelja usluga kripto imovine (CASP).

Od 15. siječnja, Njemačka i Nizozemska predvode EU po broju izdanih CASP MiCA dozvola, s 43 odnosno 22, dok je francuski AMF odobrio 11 dozvola. Prošlog petka, KBC, jedna od najvećih belgijskih banaka, objavila je planove za pokretanje trgovanja bitcoinom i ethereumom u veljači. Banka je izjavila da očekuje dobivanje MiCA licence u Belgiji, zemlji koja još nije izdala svoju prvu autorizaciju u skladu s tim okvirom.