Bivša direktorica FTX-a Caroline Ellison puštena iz saveznog pritvora

Ellison je svjedočila protiv Sam Bankman-Frieda, osnivača FTX-a i njezinog bivšeg partnera koji je osuđen na 25 godina zatvora

Osramoćena bivša direktorica kripto tvrtke Caroline Ellison puštena je iz saveznog pritvora nakon što je odslužila oko 14 mjeseci zbog umiješanosti u skandal s prijevarom FTX-a. Ellison je prethodno bila voditeljica povezanog trgovačkog odjela FTX-a i povremena romantična partnerica osnivača kripto burze, Sama Bankman-Frieda.

Ellison je osuđena na 24 mjeseca zatvora nakon što se izjasnila krivom po sedam točaka optužnice, uključujući prijevaru putem elektroničkih komunikacija i pranje novca. Istaknuto se pojavila kao svjedokinja optužbe protiv Bankman-Frieda, svjedočeći da ju je njezin bivši ljubavnik uputio da počini zločine. Bankman-Fried osuđen je na 25 godina zatvora.

Ellisonino puštanje na slobodu epilog je jedne od najvećih istraga financijskih prijevara u povijesti SAD-a. Slom FTX-a, nekada jedne od najvećih kripto tvrtki na svijetu, privukao je ogromnu medijsku pozornost, uzdrmao tržišta i neko vrijeme doveo do pojačanog regulatornog nadzora kripto industrije.

Uz Bankman-Frieda, Ellison je bila najistaknutiji lik u FTX-ovoj prijevari vrijednoj 8 milijardi dolara. Njezin digitalni otisak, koji je uključivao objave na Tumblr-u o znanosti o rasi i poliamoriji, pružio je značajno gorivo za ismijavanje na društvenim mrežama i naslove u tabloidima. Kada su se Ellison i drugi direktori FTX-a okrenuli protiv Bankman-Frieda tijekom njegovog suđenja, pružili su jedan od najdramatičnijih trenutaka postupka. Netflix je prošle godine najavio da će adaptirati FTX-ovu priču s Julijom Garner u glavnoj ulozi Ellison.

Na izricanju presude 2024. godine, sudac Lewis Kaplan rekao je da nikada nije vidio nekoga da surađuje s tužiteljima poput Ellison u njegovih 30 godina na sudačkoj klupi. Kaplan je ipak rekao sudu da je, s obzirom na težinu zločina, odlučio osuditi Ellison na zatvorsku kaznu. Naložio joj je da se odrekne imovine od 11 milijardi dolara.

Ellison je započela služiti svoju dvogodišnju kaznu u zatvoru u Connecticutu, ali je prošlog listopada prebačena u prisilni smještaj u zajednici. To je popravna alternativa u kojoj počinitelji služe dio ili cijelu kaznu živeći u ustanovama poput domova za starije osobe ili čak vlastitim domovima, dok sudjeluju u radu, liječenju ili obrazovanju, pod elektroničkim praćenjem ili strogim nadzorom.

Bankman-Fried nastavlja služiti kaznu u saveznom zatvoru u Los Angelesu. Prošle godine pokrenuo je pritisak za vlastitim pomilovanjem od Donalda Trumpa, što je uključivalo davanje intervjua iz zatvora desničarskom medijskom influenceru Tuckeru Carlsonu. No Trump je ovog mjeseca izjavio za New York Times da nema planova pomilovati Bankman-Frieda.