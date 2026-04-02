Jamie Dimon signalizira ulazak JPMorgana na prediktivna tržišta

Američka banka razmatra ulazak na prediktivna tržišta dok se kripto tvrtke, startupi i konkurenti poput Goldman Sachsa sve više uključuju

Izvršni direktor JPMorgana Jamie Dimon rekao je da banka razmatra ulazak na prediktivna tržišta, što signalizira rastući interes velikih financijskih institucija za sektor koji se posljednjih mjeseci brzo proširio, uključujući i među kripto-nativnim tvrtkama. - Moguće je da ćemo jednog dana učiniti nešto slično - rekao je Dimon u utorak za CBS, iako je isključio ponudu tržišta u sportu ili politici.

- Postoji puno stvari koje nećemo raditi. I očito imamo stroga pravila o insajderskim informacijama - dodao je Dimon. Goldman Sachs izrazio je slične ambicije. Izvršni direktor David Solomon rekao je tijekom siječanjske konferencije te banke da aktivno istražuje to područje.

- Osobno sam se sastao s dvije velike tvrtke za predviđanja i njihovim vodstvom u posljednja dva tjedna te proveo nekoliko sati sa svakom kako bih saznao više o tome. Ovdje imamo tim ljudi koji provode vrijeme s njima i proučavaju to - izjavio je Solomon. Komentari ističu koliko se brzo sektor razvio. Ne tako davno, prediktivna tržišta bila su nišni dio financija kojim su dominirala samo dva vjerodostojna igrača: Polymarket i Kalshi. Danas se konkurencija brzo intenzivira.

Nekoliko kripto-nativnih platformi, uključujući Coinbase i Robinhood, integriralo je trgovanje na prediktivnim tržištima u svoju ponudu, proširujući pristup malim korisnicima i povećavajući ukupnu aktivnost tržišta. Istovremeno, rani lideri nastavljaju rasti. Polymarket je osigurao velika partnerstva i ulaganja, uključujući veze s Intercontinental Exchangeom, matičnom tvrtkom New York Stock Exchangea. Vjeruje se da je vrijednost tvrtke oko 20 milijardi dolara.

Konkurentska platforma Kalshi nedavno je dosegla vrijednost od 22 milijarde dolara nakon kruga financiranja koji je predvodio Coatue Management. Dvije platforme koriste različite tehnološke pristupe. Polymarket posluje na blockchain infrastrukturi, koristeći mreže poput Polygona za bilježenje trgovina i poravnanje pozicija putem pametnih ugovora. Korisnici uplaćuju stablecoine, klade se na ishode događaja i primaju automatske isplate na temelju provjerenih rezultata.

Kalshi ne koristi blockchain tehnologiju, već funkcionira više kao tradicionalna burza, nudeći ugovore o događajima u okviru reguliranog okvira s centraliziranim usklađivanjem naloga i poravnanjem. Ostaje nejasno kako bi JPMorgan ili Goldman Sachs strukturirali vlastite ponude, posebno bi li usvojili sustave temeljene na blockchainu ili bi se držali tradicionalne infrastrukture.

Regulacija ostaje ključna neizvjesnost. Pravni status prediktivnih tržišta u SAD-u još se uvijek razvija, posebno oko toga koje se vrste događaja mogu ponuditi i kako se ugovori klasificiraju. Velike banke vjerojatno će pričekati jasnije smjernice prije pokretanja proizvoda.