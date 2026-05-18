Demantij Ministarstva: sve informacije su već dostavljene javnosti

Naglašavaju da su na sva pitanja odgovorili te da je proces u potpunosti usklađen s procedurama

U nastavku prenosimo poriopćenje Mistarstva financija.

U tekstu se navodi kako Ministarstvo nije odgovorilo na ključna pitanja, što nije točno. Na sva postavljena pitanja dostavili smo konkretne i detaljne odgovore te jasno objasnili cjelokupni proces podnošenja zahtjeva za isplatu sredstava.

Vrlo smo jasno objasnili da je formalno podnošenje zahtjeva službeni trenutak procesa, dok se sve pripremne aktivnosti i usklađivanja provode kontinuirano kako bi svi elementi zahtjeva bili pravodobno usklađeni i pripremljeni, što podrazumijeva i kontinuiranu komunikaciju s Europskom komisijom.

Ministarstvo u svim svojim istupima komunicira transparentno i s ciljem da javnost dobije točne i cjelovite informacije. Upravo zato smatramo nekorektnim pokušaj da se izrazito uspješan proces provedbe i povlačenja sredstava interpretira na negativan način, unatoč jasno dostavljenim činjenicama.

Posebno skrećemo pozornost na tvrdnju da „nisu otkriveni detalji o tome je li Komisija već izdala pozitivnu preliminarnu ocjenu za devetu tranšu“. Nejasno je kako je takav zaključak mogao biti iznesen kada smo detaljno opisali sam postupak te jasno naveli da će se deveti i deseti zahtjev za plaćanje službeno podnijeti do rujna 2026., u skladu s propisanim rokovima i procedurama. Naime, Europska komisija ne može izdati pozitivnu preliminarnu ocjenu za zahtjev koji još nije formalno podnesen.

Također smo vrlo jasno naveli da se provedba odvija stabilno i u skladu s planiranom dinamikom, što se odnosi upravo na reformske i investicijske pokazatelje koji čine sastavni dio procesa provedbe.