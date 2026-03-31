Preko 40 posto altcoina blizu povijesnih minimuma, pesimizam dominira

Postoji više od 47 milijuna tokena, što raspoređuje dostupnu likvidnost manje nego u prethodnim točkama ciklusa

Prema podacima koje je podijelio analitičar Darkfost, više od 40 posto altcoina trguje na ili blizu svojih povijesnih minimuma od 30. ožujka 2026.

Razmjeri pada sada su veći nego što su viđeni tijekom posljednjeg medvjeđeg tržišta, što izaziva nove zabrinutosti oko likvidnosti i potražnje u cijelom sektoru.

Altcoini nisu u dobroj situaciji

U objavi na X-u, Darkfost je primijetio da se pritisak na altcoine povećao na puno veće razine nego ranije u trenutnom ciklusu, s preko 40 posto njih blizu rekordno niskih razina u usporedbi s oko 38 posto na vrhuncu posljednjeg medvjeđeg tržišta.

Prema analitičaru, kombinacija makroekonomskog stresa i strukturnih problema unutar kripto tržišta uzrokovala je slabost. Kontinuirane geopolitičke napetosti na Bliskom istoku i rezultirajuća nestabilnost na tradicionalnom tržištu također su izvršile veći pritisak na rizičnu imovinu, uključujući kriptovalute.

Istovremeno, Darkfost je za to okrivio rastući broj tokena na tržištu, koji je procijenio na više od 47 milijuna, uključujući oko 22 milijuna na solani, preko 18 milijuna na baseu i oko 4 milijuna na bnb smart chainu. Prema riječima analitičara, to povećanje dovelo je do razrjeđivanja likvidnosti, jer se morala rasporediti na širi skup imovine, ostavljajući manje tokene s malom, ako uopće ikakvom, trgovačkom aktivnošću i slabijom podrškom cijenama.

Darkfostova procjena odražava onu kolege analitičara Wise Cryptoa, koji je ranije istaknuo da je ukupna tržišna kapitalizacija altcoina pala ispod bilijun dolara, pri čemu je ethereum na neko vrijeme pao ispod 2.000 dolara, Solana je pala za oko 12 posto tijekom dvodnevnog razdoblja, a nekoliko tokena s ‘visokom beta vrijednošću’ zabilježilo je još veće gubitke.

- Nekoliko izuzetaka je zeleno, ali širi trend je jasan: likvidnost napušta tržište altcoina - izjavio je tada Wise Crypto.

Raspoloženje se također pogoršalo. Indeks straha i pohlepe za kriptovalute iznosi osam, što pokazuje ‘ekstremni strah’. Mjerni podatak je u toj zoni već gotovo dva mjeseca, a to se razdoblje poklapa sa smanjenim sudjelovanjem i nižim uvjerenjem među trgovcima.

Što bi moglo uslijediti

Iako Darkfost nije predvidio dno, primijetio je da su u prošlosti takvi ekstremni razmjeri lošijih rezultata, kakvima trenutno svjedočimo, stvorile prilike za investitore koji su mogli identificirati jače projekte u ovom ‘turobnom stanju’. To stajalište slično je prethodnom stavu analitičke tvrtke Santiment, čiji su stručnjaci sugerirali da se bitcoin, a time i šire tržište, obično kreće protiv mase kada strah dosegne ekstremne razine.

No, kako stvari stoje, makro kalendar mogao bi dodati daljnje turbulencije prije bilo kakve stabilizacije, posebno s obzirom na nekoliko nadolazećih ekonomskih događaja u SAD-u, uključujući Izvješće o zapošljavanju u ožujku i govor predsjednika Feda Jeromea Powella. Oba su u prošlosti utjecala na cijene kriptovaluta, a s obzirom na nisko raspoloženje i pritisak na altcoine kakav prije nije viđen u ovom ciklusu, sudionici na tržištu pomno će pratiti događaje ovaj tjedan.