Tether angažirao KPMG za prvu reviziju usred napora za širenje u SAD

Izdavatelj stablecoina također je angažirao PwC za pripremu internih sustava dok traži regulatorno odobrenje prema Zakonu GENIUS

Tether je angažirao KPMG za provođenje sveobuhvatne revizije USDT-a, najvećeg stablecoina s približno 184 milijarde dolara u optjecaju.

Financial Times izvijestio je da je izdavatelj stablecoina angažirao KPMG, nakon što je Tether ranije tijekom prošlog tjedna objavio da je prvi put angažirao računovodstvenu tvrtku iz Velike četvorke za provođenje potpune revizije financijskih izvještaja.

Prema Financial Timesu, Tether je također angažirao PwC kako bi pripremio svoje interne sustave za proces revizije. Dvostruki angažman dolazi u trenutku kada se Tether suočava s oklijevanjem investitora u svojim naporima za prikupljanje sredstava dok istovremeno teži širenju na američko tržište.

Sveobuhvatni pregled ispitat će kompletan sustav financijskog izvještavanja Tethera, uključujući interne kontrole i procjenu imovine, prema analizi industrije.

Revizija predstavlja značajnu promjenu za Tether, koji se suočio s kritiziranjem transparentnosti svojih rezervi i koji je 2021. godine kažnjen s 41 milijuna dolara od strane CFTC-a zbog ‘obmanjujućih izjava’ u vezi s USDT-om.

Tether tvrdi da drži oko 192 milijarde dolara rezervne imovine koja podupire vrijednost stablecoina USDT-a vezanog uz dolar, od čega se većina navodno drži u američkim državnim obveznicama.

Tether već dugo traži reviziju svojih rezervi od strane jedne od četiri velike računovodstvene tvrtke: Deloittea, PwC-a, Ernst & Younga i KPMG-a, najvećih svjetskih revizora, koji se smatraju oličenjem transparentnosti i strogosti.

Prošle godine, izvršni direktor Tethera Paolo Ardoino rekao je da tvrtka sa sjedištem u Salvadoru namjerava registrirati USDT prema režimu Zakona GENIUS, koji nameće stroge zahtjeve za sprječavanje pranja novca i sveobuhvatne revizije rezervi.

U siječnju je Tether izdao USAT, potpuno regulirani i zakonom sukladni stablecoin vezan za dolar, ali s ponudom u optjecaju od samo 28 milijuna dolara, token je beznačajan u usporedbi s USDT-om.