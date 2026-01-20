Njujorška burza otkrila platformu za trgovanje tokeniziranim dionicama
Njujorška burza razvija platformu za tokenizirane vrijednosne papire koja će omogućiti poravnanje trgovina bez prekida
Njujorška burza, kojom upravlja Intercontinental Exchange (ICE), objavila je u ponedjeljak da razvija platformu za trgovanje tokeniziranim vrijednosnim papirima temeljenu na blockchainu, onu koja bi radila s trenutnim poravnanjem 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.
- Više od dva stoljeća, NYSE je transformirao način na koji tržišta funkcioniraju. Predvodimo industriju prema potpunim blockchain rješenjima, utemeljenim na neusporedivoj zaštiti i visokim regulatornim standardima koji nas pozicioniraju da spojimo povjerenje s najsuvremenijom tehnologijom - rekao je predsjednik NYSE grupe Lynn Martin u izjavi.
Platforma bi kombinirala platformu za trgovanjem burze s blockchain post-trade sustavima i podržavala bi poravnanje na više blockchaina, iako u ponedjeljak u objavi nisu navedene konkretni sustavi.
Nova trgovačka platforma podržavat će trgovanje tokeniziranim dionicama tradicionalnih vrijednosnih papira, kao i izvornim tokeniziranim vrijednosnim papirima, a istovremeno će omogućiti investitorima sudjelovanje u dividendama i upravljanju dioničarima.
- Od svog osnutka, ICE je pokrenuo tržišta s analognih na digitalna. Podržavanje tokeniziranih vrijednosnih papira ključni je korak u ICE-ovoj strategiji upravljanja infrastrukturom tržišta na blockchainu za trgovanje, poravnanje, skrbništvo i stvaranje kapitala u novom dobu globalnih financija - rekao je Michael Blaugrund, potpredsjednik ICE-a za strateške inicijative, u izjavi.
Tvrtka surađuje s glavnim bankarskim institucijama BNY i Citi kako bi pomogla u procesu tokeniziranog depozita, kao i u prijenosu i upravljanju sredstvima putem svojih klirinških kuća izvan tradicionalnog radnog vremena banaka i u različitim vremenskim zonama.
Vremenski okvir za pokretanje platforme, koje podliježe regulatornom odobrenju, nije naveden.
Tokenizacija je bila jedna od najspominjanijih tema povezanih s blockchainom u protekloj godini, a Larry Fink iz BlackRocka nazvao ju je ‘sljedećom velikom evolucijom u tržišnoj infrastrukturi’. Prošle godine, Robinhood je lansirao tokenizirane dionice za svoje europske korisnike, a Coinbase planira dodati podršku za trgovanje tokeniziranim dionicama u prvom tromjesečju godine.